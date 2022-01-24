躺床離奇被240m外子彈射殺　女被50槍聲嚇醒轉身目睹「男友爆頭」

▲女被槍聲吵醒，發現男友頭部中槍。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國31歲男子威爾森(Matthew Willson)到美國喬治亞州探訪26歲女友凱薩琳(Katherine Shepard)，2人一同躺在床上時，他突然被一顆從240公尺外發射的子彈射中頭部慘死。女友傷心表示，她聽到槍聲後醒來，一轉身目睹男友竟然頭部中彈嚇壞。

身為天體物學家的威爾森，與凱薩琳相戀3年，沒想到才抵達美國2天就意外身亡。凱薩琳表示，當時她突然聽到屋外傳來約50多聲槍聲，「我躺在床上望向窗外，不曉得發生什麼事，然後我感覺到男友也醒來了，我問他還好嗎，結果打開燈看到他頭部中彈」。

凱薩琳目睹男友慘狀立即報案，並試圖用毛巾幫對方止血，在等待救護車前來約20分鐘的時間，屋外還是一直有槍聲，「每當他想要閉上眼睛，我就和他說話並且搖著他，可是他只是看著我，根本就沒辦法出聲，他呼吸困難，偶爾人會顫抖，我真的很害怕」。

威爾森16日緊急送醫後，18日被宣告身亡。調查人員表示，子彈是從距離約240公尺處射出，懷疑很有可能是有人亂開槍時，威爾森不小心被流彈擊中。凱薩琳希望當局盡快將凶手逮捕到案，為不幸冤死的男友伸張正義。