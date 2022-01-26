LIVE／北市爆聚餐交叉感染！禁不禁餐廳內用？　柯文哲最新說明

記者袁茵／台北報導

台北市士林區一家三口（案18375、案18396、案18441）確診、宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店群聚案擴大，26日新增個案中皆有在台北市用餐，造成與確診者足跡重疊。針對用餐造成交叉感染，台北市政府26日下午召開防疫記者會，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北市政府26日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自出席，並對疫情現況、疫苗預約做說明。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

關於台北市個案部分，北市士林區一家三口染疫，目前感染源不明，已知分別為在南港房仲業的哥哥（案18375）於19日發燒、22日快篩陽性，其同住妹妹（案18396）於21日有症狀，22日快篩陽性，兩人分別到醫院做PCR確診，因此媽媽（案18441）匡列採檢後染疫。

案18375的新北市友人（案18397）也於17日有有喉嚨癢、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛的情況，並且在23日確診；案18375的新北市客戶、曾去台北101 LV男裝趴的雜誌編輯（案18518）確診。另外，台北市松山區某幼兒園老師（案18590）確診，足跡曾與去過南川麵館的案18397重疊，且案18590的親戚中有一名民視主播，目前正在自主健康管理中。

另外，外縣市部分，宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店日前也爆出群聚感染，20多歲礁溪長榮鳳凰酒店男員工（案18443）於22日咳嗽、發燒及噁心症狀，經採檢後為陽性確診，CT值26；宜蘭縣政府匡列採檢後，揪出案18468、案18479、案18494、案18495，其中案18495為北市中國科技大學的學生，因為曾和友人（案18521）用餐，造成對方也染疫。

案18495與案18521用餐完畢後，案18521又再度和16人聚餐，進而造成案18589、案18611確診，該場聚會目前已有3人染疫（案18521、案18589、案18611），其餘14人列為居家隔離。

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