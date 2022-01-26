過年喜氣小番茄　新營警加強守護果農辛苦收成

記者林悅／台南報導▲台南市營分局竹埔所所長翁仲南，利用巡邏時段到農民吳先生的果園拜訪，除了執行護果勤務外，也順道與民眾相互交流護果意見。（圖／記者林悅翻攝，下同）



台南鹽水區鹽地小番茄採收期約在11、12月至隔年3、4月之間，番茄外表紅色討喜成了大眾年節最佳伴手禮，有鑑於採收期間，易發生竊賊趁農民農務繁忙，無暇看守之際，竊取農民所栽種的水果，讓果農一整年辛苦心血在一夕之間化為烏有，台南市警新營分局啟動護果專案，保護農心血結晶。

市警新營分局指出，警方訂定護果專案勤務，規劃警力，結合民防、義警及各社區守望相助隊一起加入巡邏，以具體行動展現維護治安的決心，建立優質安居環境。

竹埔所所長翁仲南，利用巡邏時段到農民吳先生的果園拜訪，除了執行護果勤務外，也順道與民眾相互交流護果意見。吳先生表示滿園的番茄是自己辛苦一整年的結晶，最後採收階段，大家忙著採果、裝箱。吳先生感謝員警用心守護，維護的不只是水果的金錢價值，更維護了農民的汗水和心力，有管區「逗管顧」，讓農民安心過年。

新營分局長斯儀仙除肯定員警平日努力查緝及防竊辛勞，也要求防竊勤務應持續加強，而不是階段性工作，務必竭盡全力守護農民辛苦種植的作物財產。另外也呼籲農民朋友共同發揮守望相助的精神，一起擔負防竊工作，與警方建立密切聯繫，強化警民合作，共同維護地方治安，建立優質、安全的生活環境。