「虎力」幸福健康！　時力前進台南新營市場拜早年

▲時代力量黨主席暨立委陳椒華，偕同台南服務處副主任李冠霖、東山區科里里里長王元正，前往新營第一市場致贈春聯及紅包袋給市民朋友。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時代力量黨主席暨立委陳椒華10日上午，來到台南新營第一市場，偕同台南服務處副主任李冠霖、東山區科里里里長王元正向各位鄉親、市民朋友提早恭賀新年，致贈春聯及紅包袋給市民朋友。

陳椒華也向市民朋友介紹這兩位時代力量第一波提名新人，現任東山區科里里里長王元正將參選第一選區（新營、東山、白河、後壁、柳營、鹽水區）市議員，而李冠霖將參選第八選區（北區、中西區）市議員。陳椒華表示，希望除了立法院之外，台南市議會也能成立時代力量的黨團。





陳椒華說明，時代力量今年的紅包袋及春聯設計以老虎的斑紋作為視覺意象，並以「虎力」諧音「給你」的台語，連結「虎」年與時代力量代表字「力」，製作、發送寫有「虎力健康」以及「虎力幸福閣平安」（台語「閣」koh即「又」之意）的紅包與春聯，祝福大家在新的一年平安健康，萬事如意。

王元正表示，祝賀鄉親新年平安順利、虎氣沖天、人人生龍活虎，但王元正也提到，他很擔心大新營地區近年人口仍持續外流，有待振興，因此王元正呼籲市府應重視溪北人口流失的現象，並著實改善或減緩該狀況。另外，王元正也提到，東山、白河、後壁等地有多處養雞場、養豬場設施完全不顧在地居民反對便設置，非常需要有代表當地民眾的聲音進入議會，為大家生活品質把關。

李冠霖祝福大家新春健康平安，並表示在新的一年會繼續透過委員服務處、黨部服務市民朋友，尤其將持續為台南的居住正義發聲，為青年族群爭取更合理且友善的居住空間，監督市府興建及社會住宅落實的進度，並會持續關切台南房價走向，讓台南成為市民朋友能安居樂業的城市。此外，李冠霖也表示會盡全力改善道路、停車空間和大眾交通，並為市區增加更多的停車空間。

今天在新營市場發送紅包和春聯，民眾反應熱烈，陳椒華表示，時代力量台南同仁會陸續至大台南各大街區、市場和鄉親拜年，和市民一同迎接新一年的到來，若市民朋友有需要紅包、春聯，也可以直接到各黨部與服務處索取。

陳椒華也說，時代力量也會繼續站在人民這一邊，為大家把關環境與公平正義，願兩位新的參選人能順利進入市議會為大家服務，替市民發聲的時代力量定能如虎添翼，更能夠把不肖業者與貪贓枉法之事給降龍伏虎。