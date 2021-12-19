台南首場跨年演唱會新營登場　黃偉哲、張秀卿合唱2萬歌迷到場同樂

▲2022台南耶誕跨年系列活動第一場演唱會「原聲草地音樂會」，19日晚上於新營南瀛綠都心公園登場，市長黃偉哲與金曲歌后張秀卿，合唱膾炙人口的《車站》。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2022台南耶誕跨年系列活動第一場演唱會「原聲草地音樂會」，19日晚上於新營南瀛綠都心公園登場，近2萬人次歌迷湧入現場，席地而坐觀賞演唱會，市長黃偉哲與金曲歌后張秀卿，合唱膾炙人口的《車站》，讓台南之夜愈晚愈美麗。

黃偉哲市長表示，和張秀卿合唱時心中「小鹿亂撞」，十分緊張，他感謝市議會和各界支持，促成今年精彩的草地音樂會，在現場民眾歡呼下，黃偉哲也表示明年演唱會要續辦！





黃偉哲表示，台南市的耶誕跨年系列活動很豐富，第一場演唱會就在新營南灜綠都心展開，希望民眾享受草地伴隨音樂悠閒的一晚，也歡迎全國民眾來台南歡度12月，接下來還有12月25日的耶誕音樂會及12月31日的跨年音樂會，有非常多大卡司等著大家。





台南市新聞處表示，12月是台南的耶誕跨年月，第一場草地音樂19日在新營展開，邀請受年輕人歡迎的六庫樂團、不幸機構、劉昊陸續上場，金曲歌后張秀卿後接著由鐵肺公主戴愛玲、金曲獎最佳樂團的Matzka，以及最佳重唱組合的動力火車熱力開唱，現場觀眾歡聲雷動，直呼今年新營的演唱會太精彩，市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳯、呂維胤、Ingay Tali穎艾達利皆親自到場，表達對耶誕跨年活動的支持之意。





新聞處進一步表示，每年年底活動期間最長、範圍最廣、卡司最狂的「台南市耶誕跨年系列活動」，這次計有3場親子活動、3場演唱會，自12月4日起，周周登場，場場精彩！其中3場演唱會，囊括5金得主，由重量級音樂人─陳鎮川帶領金曲獎王牌製作團隊，邀請5金得主（金曲、金馬、金音、電視金鐘、廣播金鐘獎），「鑲金」打造全國最好看的耶誕跨年演唱會。





值得注意的是，今年的演唱會系列，市府與創世基金會合作發起「大額發票抽房子、小額發票做公益」慈善活動，鼓勵大家來看演唱會時，把不能參加台南購物節抽獎的100元以下小額或外縣市發票帶來捐贈，若每人捐贈5張，3場演唱會下來就能募集百萬張發票，幫助弱勢朋友，「來台南參加演唱會的同時，還能抽獎做公益」，一舉三得，看演唱會開心，做公益更開心。





「2022台南市耶誕跨年系列活動」演唱會場次時間地點如下（活動時間如有異動，以活動官網公布為準）：《演唱會》：12月25日星期六「巨星耶誕演唱會」，在台南市政府西側廣場，卡司：徐佳瑩、頑童MJ116、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒。主持人：Dennis丹尼斯 、徐瑋吟



12月31日星期五「好YOUNG跨年演唱會」在台南市政府西側廣場，卡司：艾怡良、閻奕格、李友廷、Karencici、壞特?te、B.T.O.D、高爾宣、婁峻碩、大支、林宥嘉、炎亞綸、周興哲、許含光。主持人：吳建恆、徐凱希。