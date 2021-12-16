台電新營區處熱心公益　冬至送暖關懷長輩

▲台電新營區營業處與華山基金會新營愛心天使站合作，由張簡宗瑜處長率領業務副處長及台電志工等人員，結合新營高工餐飲科學生為長輩準備愛心桌菜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台電新營區營業處熱心公益，關懷鄰里，適逢冬至前夕，於16日再度與華山基金會新營愛心天使站合作，由張簡宗瑜處長率領業務副處長及台電志工等人員，結合轄內新營高工餐飲科學生發揮所學，為長輩準備愛心桌菜，現場除享用美味的佳餚外，更讓參與之長輩感受社會的溫暖。

台電新營區營業處張簡宗瑜處長表示，台電近年來持續參與地方公益活動，對孤苦長輩的溫馨關懷從不間斷，今年透過區處同仁踴躍的愛心捐款，共募得超過130份的愛心年菜，將贈送給獨居長輩。

華山基金會蘇站長亦表示，張簡宗瑜處長自今年1月上任以來，不僅帶領區處團隊持續推動各項業務，更延續台電新營區處行善之心，主動關懷弱勢，本次活動透過台電同仁的募捐，在冷冽的社福寒冬之際，做為弱勢長輩有力的後盾。

16日活動過程中，由張簡宗瑜處長親自為長輩端菜上桌，展現和藹、親切及平時為用戶服務之特性，席間更與長輩話家常，關心生活起居、健康情形等各方面，尤其特別叮嚀近期天氣早晚溫差甚大，需特別注意保暖，活動雖僅短短數小時，卻令在場長輩備感溫馨，感到如同親人般的關心，亦紛紛表示謝意。





張簡宗瑜處長也期望透過這次活動，能讓更多人注意到並發揮愛心協助更多社會上需要幫助的族群，把愛傳送到每一個需要幫助的角落。