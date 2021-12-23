挹注70億優化大新營道路橋梁及水利設施　黃偉哲：讓市民生活更好

▲台南市長黃偉哲期盼市府人員努力打拼，讓台南持續進步，好還要更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市成功挺過疫情，成為六都零確診天數最長、確診人數最少的縣市，為表揚辛勞的防疫人員，23日於南瀛綠都心公園舉辦「三年有成•防疫第一」感恩表揚活動（溪北場），市長黃偉哲表揚250位防疫有功人員，黃偉哲期盼市府人員努力打拼讓台南持續進步，好還要更好。





市長黃偉哲表示，就職的每一周年都是為民服務的里程碑，今年邁入三周年，除了讓市民知道市政成果外，更重要的是感謝市府團隊同仁，每位警察、消防、環保、衛生等各單位防疫人員都是守護台南的功臣，因此用感謝代替陳述政績，用感謝讓民眾知道市府團隊防疫成功守護台南，進而讓鄉親肯定市府同仁的努力，並謝謝廣大的市民朋友對市政的支持，攜手防疫成功後，共同振興經濟，再創下一個經濟榮景，讓大家都能安居樂業。



黃偉哲進一步指出，疫情要加零，建設不能加零，《斯卡羅》、《俗女養成記》的拍攝場景值得加以推廣帶動觀光熱潮，加上月之美術館、月津港燈節、鹽水蜂炮等節慶及產業活動，促進地方經濟發展，尤其長勝營區已成為熱門打卡景點，未來天鵝湖公園也將加以評估優化，長榮路及金華路優質化後更平坦好行，鄉親都十分有感，因此各項基礎建設都會逐步落實，提高市民的生活品質。





今日活動除了頒獎表揚防疫有功人員，現場更由地政局長陳淑美代表市府向市民鄉親說明近3年來溪北亮點施政建設及市政成果。市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳等皆到場共襄盛舉。



市府近3年在大新營地區投入57.21億元辦理10件新闢道路及拓寬工程、7座橋梁興建及改建，38件路平專案（道路改善長度達91.66公里），並積極進行農漁水路改善，相關經費及修繕長度皆為全國第一，近3年在大新營地區投入7.563億元，改善農路238.09公里、水路46.706公里、漁路0.23公里。



治水防洪方面，南市府近3年在大新營區共投入12.73億元，辦理2件抽水站新建及機組更新、84件排水治理工程，共減少淹水面積達700公頃，工程更兼顧治水防洪與景觀優化，打造親水、淨水兼顧防洪安全的水利設施。



同時，南市府加速辦理各項土地開發並獲獎連連，如新營長勝營區市地重劃工程榮獲「全球卓越建設獎環境類-銀獎」及「衛福部國民健康署台灣健康城市暨高齡友善城市獎-綠色城市獎」肯定，北安商業區及麻豆工業區市地重劃均榮獲「國家卓越建設獎最佳規劃設計類-優質獎」。





另南市府開發完成新營公3公園、鹽水水岸公園、新營長勝公園、新營鐵道地景公園等，加上《斯卡羅》、《俗女養成記》帶動岸內糖廠影視基地、後壁俗女村成為夯劇打卡熱點，大新營地區躍然成為台南新興旅遊熱區，未來南瀛綠都心公園及鹽水公20特色公園將再分別興闢全民運動館和特色遊戲場，可望為溪北增添優質運動及休憩場所。



此外，市府於2019年至2021年在溪北共計辦理84件活動中心及辦公廳舍工程，其中爭取內政部前瞻補助計畫經費3億1826萬元，台南市因執行率良好，更於今年成功爭取內政部前瞻補助17案，共11億8942萬元，將於2022年起陸續執行，期盼各區的里及社區活動中心在空間使用或管理方面能彼此合作，為民眾謀取最大福祉。