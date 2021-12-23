　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

挹注70億優化大新營道路橋梁及水利設施　黃偉哲：讓市民生活更好

▲台南市長黃偉哲期盼市府人員努力打拼，讓台南持續進步，好還要更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲期盼市府人員努力打拼，讓台南持續進步，好還要更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市成功挺過疫情，成為六都零確診天數最長、確診人數最少的縣市，為表揚辛勞的防疫人員，23日於南瀛綠都心公園舉辦「三年有成•防疫第一」感恩表揚活動（溪北場），市長黃偉哲表揚250位防疫有功人員，黃偉哲期盼市府人員努力打拼讓台南持續進步，好還要更好。

▲台南市長黃偉哲期盼市府人員努力打拼，讓台南持續進步，好還要更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，就職的每一周年都是為民服務的里程碑，今年邁入三周年，除了讓市民知道市政成果外，更重要的是感謝市府團隊同仁，每位警察、消防、環保、衛生等各單位防疫人員都是守護台南的功臣，因此用感謝代替陳述政績，用感謝讓民眾知道市府團隊防疫成功守護台南，進而讓鄉親肯定市府同仁的努力，並謝謝廣大的市民朋友對市政的支持，攜手防疫成功後，共同振興經濟，再創下一個經濟榮景，讓大家都能安居樂業。

黃偉哲進一步指出，疫情要加零，建設不能加零，《斯卡羅》、《俗女養成記》的拍攝場景值得加以推廣帶動觀光熱潮，加上月之美術館、月津港燈節、鹽水蜂炮等節慶及產業活動，促進地方經濟發展，尤其長勝營區已成為熱門打卡景點，未來天鵝湖公園也將加以評估優化，長榮路及金華路優質化後更平坦好行，鄉親都十分有感，因此各項基礎建設都會逐步落實，提高市民的生活品質。

▲台南市長黃偉哲期盼市府人員努力打拼，讓台南持續進步，好還要更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日活動除了頒獎表揚防疫有功人員，現場更由地政局長陳淑美代表市府向市民鄉親說明近3年來溪北亮點施政建設及市政成果。市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳等皆到場共襄盛舉。

市府近3年在大新營地區投入57.21億元辦理10件新闢道路及拓寬工程、7座橋梁興建及改建，38件路平專案（道路改善長度達91.66公里），並積極進行農漁水路改善，相關經費及修繕長度皆為全國第一，近3年在大新營地區投入7.563億元，改善農路238.09公里、水路46.706公里、漁路0.23公里。

治水防洪方面，南市府近3年在大新營區共投入12.73億元，辦理2件抽水站新建及機組更新、84件排水治理工程，共減少淹水面積達700公頃，工程更兼顧治水防洪與景觀優化，打造親水、淨水兼顧防洪安全的水利設施。

同時，南市府加速辦理各項土地開發並獲獎連連，如新營長勝營區市地重劃工程榮獲「全球卓越建設獎環境類-銀獎」及「衛福部國民健康署台灣健康城市暨高齡友善城市獎-綠色城市獎」肯定，北安商業區及麻豆工業區市地重劃均榮獲「國家卓越建設獎最佳規劃設計類-優質獎」。

▲台南市長黃偉哲期盼市府人員努力打拼，讓台南持續進步，好還要更好。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另南市府開發完成新營公3公園、鹽水水岸公園、新營長勝公園、新營鐵道地景公園等，加上《斯卡羅》、《俗女養成記》帶動岸內糖廠影視基地、後壁俗女村成為夯劇打卡熱點，大新營地區躍然成為台南新興旅遊熱區，未來南瀛綠都心公園及鹽水公20特色公園將再分別興闢全民運動館和特色遊戲場，可望為溪北增添優質運動及休憩場所。

此外，市府於2019年至2021年在溪北共計辦理84件活動中心及辦公廳舍工程，其中爭取內政部前瞻補助計畫經費3億1826萬元，台南市因執行率良好，更於今年成功爭取內政部前瞻補助17案，共11億8942萬元，將於2022年起陸續執行，期盼各區的里及社區活動中心在空間使用或管理方面能彼此合作，為民眾謀取最大福祉。

►BIODERMA卸妝神水激殺2.8折！

ET快訊
台大五姬「獸醫乃」證實將返台大任教　鄉民暴動了
徐若瑄做對了！　律師見「這舉動」服了
李妍瑾爆「被彈頭騷擾」　嗆爆：你有資格批評黑人？
快訊／Yumi閨蜜火速反擊李靚蕾！　暗示「手握後續重鎚」
依舊沒得到王力宏道歉！「蕾神5槌」網評點沒戰力　3句話秒懂
全台急凍剩10度　一圖秒懂平安夜天氣！
李靚蕾再發聲1400字全文！　「3點回覆網友」盼風波終結
李靚蕾「最新聲明」重點在最後一段！　鄉民淚讚：完美收官

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣府與攤販協會輔導有成效　四維夜市榮獲環保夜市優等獎

預約下一個十年　「愛的關東煮-夜光天使」關懷送暖

台東市知名炸雞店對面民宅火警　幸無人傷亡

林智堅與岡山市長大森視訊　交流防疫、大新竹議題

居家失能家庭醫師涵蓋率第一　花蓮9千家庭使用長照4大包服務

雲林麥寮鄉斥資7300萬建「多功能社會福利大樓」　今開工動土

台日韓23扶輪社3年300萬助偏鄉學子　新北推STEAM接軌國際展成果

挹注70億優化大新營道路橋梁及水利設施　黃偉哲：讓市民生活更好

表揚優良不動產從業菁英　黃偉哲期勉健全不動產市場

廉政署嘉義中油開講　傳授企業誠信與廉政風險基本功

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

劉雨柔「沒看蕾宏」：自己婚姻都快顧不好了...　揪老公減肥一天只吃900卡「狂瘦10公斤」

網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生！　發文批王力宏：出事不原諒你

老婆...妳才貌雙全真的好難追！　新郎「把故事寫成饒舌」燃爆現場

曾考5A++！18歲學霸自撞分隔島 連人帶車噴飛10m...送醫搶救不治

徐若瑄火大再發文：我沒介入李王婚姻！　遭李靚蕾2度影射「感到身心俱疲」

台東縣府與攤販協會輔導有成效　四維夜市榮獲環保夜市優等獎

預約下一個十年　「愛的關東煮-夜光天使」關懷送暖

台東市知名炸雞店對面民宅火警　幸無人傷亡

林智堅與岡山市長大森視訊　交流防疫、大新竹議題

居家失能家庭醫師涵蓋率第一　花蓮9千家庭使用長照4大包服務

雲林麥寮鄉斥資7300萬建「多功能社會福利大樓」　今開工動土

台日韓23扶輪社3年300萬助偏鄉學子　新北推STEAM接軌國際展成果

挹注70億優化大新營道路橋梁及水利設施　黃偉哲：讓市民生活更好

表揚優良不動產從業菁英　黃偉哲期勉健全不動產市場

廉政署嘉義中油開講　傳授企業誠信與廉政風險基本功

彈頭秒回李妍瑾！　認了指控「我當時妹太多」：深深地道歉

南韓總統大選再逆轉？李在明民調略勝尹錫悅6%　尹岳母一審判1年

6歲長髮兒進男廁被推開「你是女生」！　亞歷媽：沒禮貌不分年紀

用大阪燒削鉛筆！「筆屑變柴魚片」網膜拜：差點吃錯

徒手推車下秒「車子失控暴衝」！她慘遭拖行16m　孩子面前活活夾死

快訊／協商總預算低頭打瞌睡3分鐘　洪申翰道歉：我會打起精神

六角尾牙「年終最高發六個月！」　日出茶太衝全球1500店目標

宏達電、中華化等3檔個股　遭列當沖警示

【廣編】第16屆龜甲萬盃料理比賽冠軍出爐　盼望以「食」力為地球永續盡份心力

嘉藥鍾雅薇超棒！　台、美藥師執照雙雙到手

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

「眾生百相」許瑞珍油畫桃園展出

斗六棒球場外「8米聖誕樹」　點亮雲林最新聖誕地標

雲林虎科大等三校聯合聖誕晚會12/23重磅登場

灰萌萌！武陵農場7個月大黑天鵝寶寶亮相　計畫邀遊客命名

「翻腳刀」痛到美丁美噹　治療師推2大療法

大貨車不停國道地磅站　加速逃逸罰9萬

魷魚遊戲面具悍匪搶銀行　警攔截圍捕防搶演練

勇闖南極「海功號」拆除　專家喊停呼

台南市救護品管教育中心啟用

金山高中創校75年週年　牛排教父獲傑出校友

八德區公所推出　「桃園－馬祖文化日曆」

先合作再談併！竹竹苗怎合　產經政大老都表態了

慣竊變裝製造斷點善警迅速破案

警、環、監聯合出擊取締改裝車

更多熱門

相關新聞

表揚優良不動產從業菁英

表揚優良不動產從業菁英

2021年台南市優良不動產從業人員聯合頒獎典禮，23日下午在新營文化中心演藝廳舉行，共有不動產估價師莊銀琛等13位優良不動產從業人員獲得殊榮，由市長黃偉哲親自頒獎，除肯定其努力付出，也期盼從業人員在不動產交易過程中，繼續扮演能夠讓買賣雙方提供最好的保障，健全不動產市場。

得獎社區「房價比較貴嗎？」　內行人曝：屋齡越高越保值

得獎社區「房價比較貴嗎？」　內行人曝：屋齡越高越保值

台南市府團隊就職三周年表揚250人

台南市府團隊就職三周年表揚250人

台南市救護品管教育中心啟用

台南市救護品管教育中心啟用

黃偉哲顧生態護水雉！

黃偉哲顧生態護水雉！

關鍵字：

新營橋梁水利黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾驚喜現身慶生！王力宏「2反應全場尷尬爆」

男星轟黑人建州竟意外爆卦：王朝903是誰的女友上吊

「人妻女神」驚爆賣淫！狗仔4線索指出身分

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

彈頭揭王朝903誰的女友輕生！再嗆「你找誰講都沒用」

快訊／李靚蕾再發3點聲明「到此為止」不告了

快訊／黑人點名彈頭首發聲！

彈頭說的「王朝903女友」事件還原　閨蜜撕破臉輕生

彈頭改口道歉黑人陳建州：炮友你我都知

王朝903神秘案被挖！狗仔挺彈頭：說的都是實話

快訊／遭網友曖昧點名「在新加坡傻等他1個月」　林俊傑火大發聲了！

快訊／徐若瑄老公首發聲：我會保護我的妻子！

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

南拳媽媽彈頭批黑人「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手

徐若瑄夫妻「私下共識」曝光！　果斷決定為6歲兒做1件事

更多

最夯影音

更多
「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！

「豬界畢卡索」破動物畫家紀錄　耗時數周新大作賣出台幣73萬！
弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

消防員「衝鋒梯攀爬」14秒上4樓 榮穫紀錄保持人精壯體格超養眼

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面