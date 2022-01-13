王鑫基率隊至長榮鋼鐵新營廠突檢　強化年終高風險作業安全　

▲台南市勞工局長王鑫基率職安健康處，突擊前往高風險事業單位長榮鋼鐵新營廠實施檢查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將近事業單位因歲修、入槽清洗或趕工等臨時性及動態性作業增加，職場危害風險提高，2021年歲末期間發生數起重大職災案件，凸顯此段期間強化職場安全重要性，台南市勞工局長王鑫基率職安健康處，前往高風險事業單位長榮鋼鐵新營廠實施突檢，13日檢查共發現違規缺失事項7項，已督促事業單位改善。

為預防職災發生，台南市勞工局自2022年1月6日起啟動為期約5週的春安檢查計畫，13日特別針對高風險之金屬製品製造業及局限空間作業等加強檢查及宣導，一方面由勞工局長王鑫基率領所屬台南市職安健康處，突擊前往高風險事業單位長榮鋼鐵新營廠實施檢查，13日檢查共發現違規缺失事項7項，已督促事業單位改善。

另一方面結合跨界資源，與消防局第二大隊官田分隊、台灣汽電共生股份有限公司官田廠及中華醫事科技大學職業安全衛生系合作辦理「局限空間作業危害防災體感訓練觀摩會」，邀請台南市局限空間作業安全聯盟成員及轄內相關事業單位參加，透過現場操作體驗與危害預防措施解說，提升局限空間作業危害預防知能，落實黃偉哲市長打造「職安城市」的願景。

勞工局局長王鑫基表示，歲末年終趕工、清理、歲修作業增加，污水池、槽內部因進出方法受限制，且長期無法以自然通風來維持充分、清淨空氣，易造成氧氣不足或有害氣體殘留，於作業前未落實通風換氣、氧氣及有害氣體濃度測定等，易致災害發生。

根據職安署統計，2017年至2020年全國局限空間重大職災每年約2至3件，平均死亡人數為4.5人。為預防重大職災憾事發生，勞工局職安健康處於去年率先全國成立「局限空間作業」安全聯盟，邀集本市從事相關作業之單位，透過橫向聯繫及創新減災作為交流，發揮減災加乘效應。成立後積極辦理局限空間體感訓練觀摩會，並針對聯盟中屬廢汙水處理等潛在局限空間高風險作業事業單位進行臨場診斷輔導，透過主動輔導、多元宣導做法，積極推動降災。

勞工局長王鑫基進一步表示，歲末年終期間，除局限空間作業外，製造業亦常見發生墜落、感電、切割捲夾等職災，為強化職場安全健康，13日檢查及宣導雙管齊下，針對高風險事業單位長榮鋼鐵新營廠之火災爆炸、墜落、感電、捲夾及被撞等危害預防加強檢查，並辦理「局限空間作業危害防災體感訓練觀摩會」，邀請台南市消防局第二大隊官田分隊、台灣汽電共生股份有限公司官田廠及中華醫事科技大學職業安全衛生系陳美如教授，共同解說與實作演練局限作業環境內部監控人員操作、聯繫作業，以及緊急救援、個人防護具等相關設備之設置使用，透過實際體驗及法令講解，提升與會者學習成效。

台南市職安健康處處長李炫昌表示，歲末年終前間，事業單位常因趕工而輕忽危害，提醒應落實職業安全衛生法相關規定，定期強化相關人員的危害意識與預防知能，勞工也應確實遵循安全作業標準，不要因求快、求便而疏忽自己的安全。

此外，近期寒流來襲，工作者可能因低氣溫而併發相關疾病，提醒勞資雙方針對戶外作業要注意氣溫變化，一旦寒流來襲要做好防寒措施，並依勞動部職安署訂定之「寒冷天氣期間戶外作業安全健康指引」，落實寒冷天氣期間戶外作業安全健康管理措施，以保障勞工職場安全健康。若事業單位在執行上有任何問題，可隨時洽詢台南市職安健康處06-2150806。