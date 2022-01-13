1天接10通「甜美妹子」推銷電話　氣到想摔手機！網猜2原因曝解方

▲接到推銷電話的頻率變高了。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多人三天兩頭就接到「股市基金投資」、「車貸」推銷電話，但最近有網友發現，越接近過年期間，接到這類電話的頻率變高了，一天甚至會接到2通以上，氣炸「手機被打到快燒掉」，已經影響到他的生活，超級困擾，貼文一出，許多網友都有同感，懷疑是實聯制造成個資外洩。

原PO在臉書「爆怨2公社」氣噗噗發文，「我看起來有像負債要貸款嗎？」接著曬出接到的推銷電話，長長一串超過10通，讓她超火大，「有需要我自己會去詢問，不需要的東西是真的不用一直打欸，封鎖一個你，還有千萬個你的概念」，整天一直一直打，掛斷電話又再打，「手機被打到快燒掉，一肚子火」。

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貼文一出，網友們表示，「他們最近打的時間很誇張，讓人更惱怒」、「整天打啊，真的很煩，都拒絕了還一直講」、「你就跟他說你欠銀行很多錢，而且還被查封」、「最近真的這種電話暴多的」、「我也幾乎每天都有這種打來跟我打卡上班的」。

不僅如此，PTT上也有網友發文，日前莫名其妙被拉到飆股群組，且最近還有一堆車貸、信貸的推銷電話，比之前還要多。

▲有網友瘋狂接到推銷電話。（圖／翻攝自爆怨2公社FB）

有網友發現，這類電話打來，通常都是「甜美女生的聲音」，猜測可能是因為過年快到了有業績壓力，另外也有網友指出，實聯制之前都沒有接過這類的電話，自從掃了實聯制之後，推銷電話就變多了，懷疑是有個資料外洩的狀況。

針對電話個資外洩疑慮，本站曾報導《實聯制後「垃圾簡訊」一堆？3C達人解答 再揭行銷電話解法》，NCC主委陳耀祥直接否認，強調NCC有督促電信業者妥善保管民眾個資，並無發現有業者外洩，不過此說法卻不被民眾接受，對此，3C達人「電腦王阿達」就表示，以實聯制簡訊發送的內容來看，確實無關用戶個資，所以實在難跟推銷電話或垃圾簡訊做連結。

另外，內政部刑事局「CIB局長室」也曾在臉書上呼籲，最近出現不少投資群組，很有可能是詐騙手法，可以撥打165查證，提醒民眾要多留意，不要因此被騙，把錢丟入大海，「投資一定有風險，沒有穩賺不賠」。