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台灣媳婦莎白手作「夜市美食」　美國朋友一致好評經典飲料：10分

▲▼台灣媳婦莎白手作「夜市美味」，與美國朋友們一起分享。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

▲台灣媳婦莎白手作「夜市美味」，與美國朋友們一起分享。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

記者林彥臣／綜合報導

台灣媳婦、美國人妻莎白最近回到美國，卻念念不忘台灣的夜市美食，於是親手製作鹹酥雞、地瓜球、台式甜不辣三項經典美味，並且邀請美國朋友們一起品嘗，看看美國人的味蕾是否能夠接受台式美食，結果卻出乎意料的大逆轉。

▲▼台灣媳婦莎白手作「夜市美味」，與美國朋友們一起分享。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

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▲由於所有的料理都是親手製作，所以莎白只做到手打魚漿，就已經做到手痠。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

由於所有料理都是莎白親手製作，光是做到甜不辣的半成品「手打魚漿」，就做得手痠了、背也酸了，但是莎白強調，為了台灣夜市老闆的精神，還是繼續堅持。不過隨後又發現手作甜不辣的難度太高，每個大小都不一致，所以對於成品並不滿意，甚至失望到不想再看到它。

▲▼台灣媳婦莎白手作「夜市美味」，與美國朋友們一起分享。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

▲對於莎白製作的鹹酥雞，美國朋友覺得可以再更鹹、更脆一點。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

接著來到了品嘗階段，所有人先吃鹹酥雞，得到了7~9分的評價，有些人覺得不夠脆，應該炸久一點，有接人覺得美國人比較重口味，可以再更鹹一點。

第二道品嘗的料理是地瓜球，莎白還推薦朋友們，可以沾梅子粉，有人覺得吃起來沒味道，有人覺得炸得不夠脆，也有人覺得吃起來像甜甜圈。不過眾人得到了一個結論，「美國人喜歡脆脆的東西」。

▲▼台灣媳婦莎白手作「夜市美味」，與美國朋友們一起分享。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

▲眾人都覺得梅子綠茶10分。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

在朋友們品嘗的同時，莎白也請所有朋友們可以一邊吃、一邊配台灣的經典飲料「梅子綠茶」，所有人喝過之後都表示，「這絕對10分」。也讓莎白自嘲，不枉費開車4個小時買回來。

▲▼台灣媳婦莎白手作「夜市美味」，與美國朋友們一起分享。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

▲原本讓莎白很失望的甜不辣，最後竟然大受好評。（圖／翻攝自YouTube／莎白Elizabeth）

莎白最後介紹甜不辣並且將它直接翻譯成”Sweet not spicy”，讓所有人都疑惑，「真的叫這個名字？」沒想到她自己最不滿意的料理，在眾人品嘗之後，卻大受好評，紛紛稱讚覺得吃起來很像麥當勞雞塊，並且是當晚最喜歡的一道料理。

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