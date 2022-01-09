無視規定！10人進賣場「只有3人實聯制」她傻眼：掃QR碼被當笨蛋

▲現在有些店家已經不會檢查實聯制了。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

桃機群聚案今（9）再加11例，行政院長蘇貞昌表示，應加強全國口罩管制措施，和各營業場所的實聯制與環境清消，不過之前疫情趨緩，加上有不少案例因要求客人實聯制而發生衝突，部分店家不強迫進店要實聯制，一名網友無奈表示，去大賣場逛街，發現10個人中只有3個人掃，「掃實聯制的是笨蛋？」

該名網友在「爆怨2公社」發文，「現在還在掃QR code實名制的是不是都是笨蛋？」昨日到大賣場買東西，發現大部分的人都直接走進去，根本無視實聯制的規定，「大概是進來10個，有7個直接走進去」，不過遵守防疫規定的她，還是有掃條碼，「還好我還是那個『笨蛋』，保護自己也保護別人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，有網友認為，掃條碼根本沒意義，「我只知道是掃心酸的，感覺疫情爆發，政府還是找不到源頭」、「刷了根本沒用，真的有人中了，查足跡根本查不到，還要被叫過去一一交代去過那裡，是在那邊刷心酸的喔」、「當初也是很認真的掃，後來知道掃了之後也是查不到足跡時真的超火大的，那浪費這些簡訊費用要幹嘛」。

▲原PO還是有遵守防疫規定。（圖／翻攝自FB爆怨2公社）

還有網友分享親身經歷，「掃那沒用啦！之前有一次我和確診案例同一天進同一個賣場，只慢他幾個小時，有掃但後來新聞報出來我什麼鬼通知都沒收到，還是我自己去查google時間軸，才確認我當天真的有去過」。

不過，多數網友表示，進出場所還是會掃條碼，「我也是那個笨蛋，而且我也要求家人做笨蛋」、「還是會掃，覺得保護自己也是保護別人」、「我也是那個笨蛋，我覺得安全很重要」、「我會持續掃，這是我的本份」、「還是掃，堅持做對的事情」、「雖然很多人說沒用，但我還是會掃」、「沒關係，我們一起當笨蛋」。