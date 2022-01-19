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外送鹹酥雞怕被發現　從2樓吊籃子「搖手電筒」：別說話比ok就好

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

▲他提醒外送員，用看的別說話。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

晚上11點肚子餓想吃宵夜，但又擔心被家人發現，怎麼辦？一名外送員表示，日前接到一筆訂單，客人留言備註，會從2樓吊籃子到1樓，把食物放在籃子裡面就好了，還特別強調「不要說話，比手勢就好」，貼文一出，笑翻許多網友，「買個鹽酥雞搞的像在偷情也太刺激了」、「是不是餓很久」。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，轉發一名外送員接到的訂單，有客人晚上11時外送鹹酥雞當宵夜，並在訊息中表示，會從2樓吊籃子到1樓，把食物直接放在籃子裡就好，提醒外送員到時候抬頭看2樓就好，「不要說話，不用說謝謝，比手勢ok就好，我會提早搖手電筒閃光，讓你看見」。

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超有趣的外送提醒讓網友笑翻，「到底是什麼秘密任務」、「買鹹酥雞跟考試作弊一樣的感覺」、「真可愛，我住一樓想吃的，好悲傷，在怎樣都會被抓包」、「這招對家裡有養狗的人來說完全沒用」、「還會打燈號，專業」、「閱讀內文時，莫名的壓低聲音，這樣正常嗎」。

不少網友也笑說，鹹酥雞味道這麼香，就算偷偷來，香味還是會飄散到其他地方，「可是鹹酥雞那麼香，吃完還是有香味耶，家人就算不知道，打開門就知道啦」、「那個味道，應該全巷子的人，狗，貓，都知道，有人在吃鹹酥雞」、「聞到香味就會知道了」、「沒用啦，味道實在太香，我偷吃鹹酥雞沒有成功過」。

▼網友們笑翻，叫外送搞得像在演金牌特務。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

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