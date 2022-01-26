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她懷胎9月孕肚「竟是向前凸」尺寸超巨像冬瓜　網跪：只能Respect

記者張寧倢／編譯

丹麥一名媽媽蜜雪拉（Michella Meier-Morsi）近日在社交平台上分享她懷孕9個月時的孕肚照，只不過畫面實在太令人印象深刻，讓她短時間內就在網路上爆紅。蜜雪拉的肚子不像一般孕婦偏垂直方向擴張，反而是向前凸出，再加上懷著三胞胎，讓孕肚尺寸大到宛如一顆冬瓜，有網友驚嘆道，「我只能Respect！」

▲▼丹麥媽媽蜜雪拉（Michella Meier-Morsi）的超大孕肚讓她在網路上爆紅。（圖／翻攝自Instagram／filippaophelia）

▲丹麥媽媽的超大孕肚讓她在網路上爆紅。（圖／翻攝自Instagram／filippaophelia，下同）

根據《鏡報》報導，蜜雪拉已生過2胎，但這次卻幸運懷上了三胞胎，除了帶給這家人一大驚喜外，她也在Instagram分享了懷孕的心路歷程，迄今吸引26萬名粉絲追蹤。蜜雪拉在剖腹產前一天PO出她懷孕35周又2天的影片，可見她吃力地用雙手捧著「超凸」的巨大孕肚，一邊原地旋轉，驕傲地展示自己即將出生孩子，附文寫道，「明天一早我們家就會是一家七口了。」

▲▼丹麥媽媽蜜雪拉（Michella Meier-Morsi）的超大孕肚讓她在網路上爆紅。（圖／翻攝自Instagram／filippaophelia）

▲蜜雪拉的孕肚形狀「特殊」，宛如帶著一顆冬瓜跑。

由於蜜雪拉的肚子不像其他孕婦較偏「上下方向」擴張，反而比較偏向「水平方向」，看起來就像裝了一顆冬瓜，朝前方凸出，令許多網友感到欽佩。而這段影片還被分享到另一個社交媒體TikTok上，引起更多全球網友關注並紛紛留言，「天哪，女人太厲害了」、「我說不出話了，親愛的，妳是超級英雄」、「無話可說，只能Respect！」、「這簡直太瘋狂，女性是不可思議的，但是，我的天啊，背好痛」。

▲▼丹麥媽媽蜜雪拉（Michella Meier-Morsi）的超大孕肚讓她在網路上爆紅。（圖／翻攝自Instagram／filippaophelia）

▲蜜雪拉以剖腹產順利產下三胞胎，但腹部也變得鬆垮。

蜜雪拉表示，一次要生3個孩子，而且接下來要同時照顧5個年齡介於0到3歲之間孩子，這令她感到害怕與不知所措，但在經歷人生最瘋狂的36小時後，三胞胎寶寶順利來到這個世界上，這一切都值得，現在她的心中充滿愛與幸福。

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