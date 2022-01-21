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2次人工受孕失敗！女星「靠神秘手勢」找老公行房　驚呆：真的受孕

▲▼ 。（圖／翻攝11點熱吵店）

▲Melody曝1招，來判斷最佳受孕時機。（圖／翻攝節目11點熱吵店 YouTube，下同）

 網搜小組／劉維榛報導

對想求子的女孩來說，每月驗到一條線，真的會充滿無力感。模範人妻Melody生了兩個寶貝女兒，但其實她當年為了懷孕還差點喪命，而最近在節目上，名模林可彤聊到她兩次人工受孕失敗，直到某次巧遇Melody，傳授一招「神秘手勢」來判定行房時機，結果真的神奇自然受孕了。

由沈玉琳與Melody主持的《11點熱吵店》，日前聊到求子路超艱辛的話題時，Melody直呼「我求子是最辛苦的。」事實上，她過去曾分享，求孩期間，醫生宣布她子宮內膜嚴重沾黏、巧克力囊腫，還經歷兩次試管嬰兒，不但沒有成功，甚至飛美國飛北京，數次的人工受孕下來，前後花費約50至100萬，光取兩顆卵就內出血差點喪命。

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如今Melody苦盡甘來，分享一招「超準受孕」絕招，且身旁朋友嘗試後，真的都順利懷孕了。節目故事中，名模林可彤表示，試了2年遲遲懷不上第二胎，尤其每個月驗到1條線內心超難過，直到某天恰好在公園遇到Melody，兩人聊到受孕話題時，Melody便眼睛一亮，接著「附上神秘手勢」直呼，每月若分泌物比較黏稠時，就是受孕最佳時機。

▲▼ 。（圖／翻攝11點熱吵店）

▲▼ 。（圖／翻攝11點熱吵店）

▲Melody笑稱，當發現分泌物可以拉很長時，就可趕快找老公恩愛一番。

Melody中肯直呼「這招很準很準」，女孩們經期過後，準備開始排卵，而排卵會有分泌物的現象，「每次上廁所都要看一下，要拿起來」，Melody隨即附上關鍵手勢，強調分泌物若呈現黏稠透明狀，「但若一下就斷了就不行，要等它好像可以拉很長」，就可以趕快找老公行房了。

Melody也熱心提醒，老婆不可以跟先生講「趕快要做」，反而要穿性感內衣，假裝突然間性慾來了，千萬別太刻意行房。林可彤則在一旁大讚神奇事蹟，「我一直記得這個手勢...我兩次人工都沒有中，後來就自然懷孕了。」

▼林可彤認證超神奇。（圖／翻攝11點熱吵店）

▲▼ 。（圖／翻攝11點熱吵店）

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