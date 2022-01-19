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日本研究：染疫孕婦更容易變成中等以上症狀

▲▼新生兒，嬰兒，懷孕，生產，待產，孕婦。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲日本研究指出，孕婦染疫較容易變成中等以上症狀。（圖／pakutaso）

文／中央社

日本TBS電視台報導，國立成育醫療研究中心等的大規模調查顯示，倘若感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），相較於未懷孕的染疫女性，懷孕婦女更容易變成中等以上症狀。

報導稱，這是針對孕婦與新型冠狀病毒的日本國內首次大規模研究。日本國立成育醫療研究中心等從前年1月到去年4月，針對感染COVID-19的15歲到未滿45歲的4006名女性，就187名孕婦和935名未懷孕女性進行比較，變成中度和重度症狀的比例為孕婦9.6%、未懷孕者4.9%，顯示孕婦較容易變成中度以上症狀。

得到中度以上症狀孕婦當中，比較其懷孕週數，懷孕初期為6.9%、中期為34.5%、後期為58.6%。顯示懷孕中期以後得到中度以上症狀的人較多。

此外，「住院前家裡有COVID-19患者」的比例為，孕婦有39.4%、未懷孕有19.8%。顯示孕婦透過家庭感染途徑染疫的案例較多。

進行研究的國立成育醫療研究中心表示，就算孕婦本人再小心，結果被家人感染的案例還是較多。從結果來看，希望孕婦的家人也要小心避免染疫。這項首次大規模研究結果，對未來規劃孕婦預防、治療COVID-19是很重要的資訊。

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