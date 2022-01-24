特斯拉載孕妻蘇花改隧道被攔車　阿伯狂譙3字經再撂2大嬸助陣

記者黃宥寧／花蓮報導

驚！特斯拉車主Peter向《東森新媒體ETtoday》爆料指出，日前他開車載著孕妻走蘇花改，進隧道前是兩線道併一線道，但後方休旅車駕駛阿伯認為他煞車是惡意逼車，他特此將距離拉開，沒想到又遇到大卡車在前方，只好減慢車速禮讓，阿伯再次以為Peter挑釁更閃大燈警示，進隧道後，直接將車插到前方，下車直接大罵三字經怒喊「給林北逼車膩？」事後雙方也互相提告。

▲特斯拉車主禮讓大卡車，遭後方休旅車駕駛阿伯以為惡意逼車，甚至下車大罵三字經。（圖／Peter提供）

車主Peter拿出行車紀錄器餘悸猶存向記者解釋，這起驚魂記發生在12日，他載著懷孕的妻子從台北要回花蓮家，行經蘇花改進中仁隧道前，停紅燈時，與休旅車併停等待綠燈，綠燈起步後，Peter因為看到前方從兩線道併一線道，減慢速度，此時後方休旅車以為他在煞車逼車，好巧不巧，一輛大卡車打左邊方向燈，Peter也先禮讓大卡車行駛，而休旅車駕駛再次認為他煞車挑釁，於是閃大燈警示。

▼休旅車駕駛認為自己遭惡意逼車，氣噗噗下車理論。（圖／Peter提供）

進隧道後，休旅車駕駛快速行駛插隊到Peter車前方停住，駕駛阿伯氣噗噗走下來，直接走到Peter車旁，拉起嗓門以台語大罵「X你娘，你現在在開三小，給林北逼車是嗎？」過程中相當激動更比手畫腳，接著伸出食指怒喊「嘎林北蛋一咧！你麥造！」不斷停在原地碎碎念。

但Peter認為車上有孕婦，也不適合下車理論，但同時又提心吊膽阿伯不知道會做出什麼荒唐行為來，只好拿車上辣椒水朝阿伯臉噴了一下，阿伯遭噴後更氣，轉身走回車上試圖「抄傢伙」甚至撂車上2名女性乘客下車助陣。

3人怒氣沖發朝Peter車方向不斷逼近，甚至分兩邊試圖要強拉車門，此時，Peter因為懷孕的妻子不斷向他表示「趕快走，真的太可怕了」Peter才將車開走。

▼Peter認為保護懷孕妻子是首要之務，後續也將會對休旅車提出妨害自由等告訴。（圖／Peter提供）

Peter向記者表示，事後幾天他收到警方通知書，原來是休旅車阿伯對他提告傷害，但他會面對一切，畢竟當下車上有懷孕的老婆，且從頭到尾都是阿伯認為自己遭逼車，對此，他也會針對阿伯擋他車及辱罵三字經部分提出告訴。