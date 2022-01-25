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台南立人國小幼兒園新建園舍動土　2年後完工增至13班招生

▲立人國小附設幼兒園，新建園舍工程動土奠基典禮25日舉行，由黃偉哲市長主持簡單隆重儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立人國小附設幼兒園，新建園舍工程動土奠基典禮25日舉行，由黃偉哲市長主持簡單隆重儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為積極提升台南市公共化教保量，斥資1.56億的立人國小附設幼兒園，新建園舍工程動土奠基典禮25日舉行，由黃偉哲市長主持簡單隆重儀式，園舍以「與歷史對話」為設計理念，預計2024年完工，可招收2-3歲專班3班；3-6歲10班，總班數由原本的5班增加至13班，大幅提升北區公立幼兒園的入園率，令人期待。

▲立人國小附設幼兒園，新建園舍工程動土奠基典禮25日舉行，由黃偉哲市長主持簡單隆重儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，為減輕家長育兒負擔，打造讓年輕人敢婚、願生、樂養的友善宜居城市，台南市積極盤點各區公共化教保服務量，規劃需增建園舍與增班的區域，並鼓勵私立幼兒園加入準公共幼兒園，透過公私協力，以提供家長平價且優質的教保服務。為擴增公共化幼兒園，市府積極向中央爭取到14多億進行全市21處新建公共化幼兒園。近3年來台南市廣義公共化與平價幼兒園所提供的教保服務量，已從2019年以前的25％，大幅躍升到78.6％，預計到2024年將再提升至80％以上，且配合中央少子女化政策，自今年8月起，幼兒就讀公幼、非營利、準公共幼兒園每月的負擔將低於3000元，確實可減輕家長不少的育兒負擔。

▲立人國小附設幼兒園，新建園舍工程動土奠基典禮25日舉行，由黃偉哲市長主持簡單隆重儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，在黃偉哲市長的全力支持下，南市教育局配合中央少子女化對策計畫，自2019年起積極盤點各區可增設公共化幼兒園的空間，向中央爭取擴建園舍與增班的經費，全市公幼和非營利幼兒園到今年將新增120班，預計到113年可達247班，若加上已加入準公共幼兒園165園，全市可提供幼兒平價教保服務量將可超過80％，且配合中央「0-6歲國家一起養」政策，自今年8月起，就讀公幼的家長每月負擔將不超過1000元、非營利幼兒園2000元、準公共幼兒園3000元。

校長王富美表示，立人國小附設幼兒園自1949年設立以來，已有70餘年之歷史，國小部更有120餘年的悠久歷史，亦是市定古蹟，在歷任校長努力耕耘辦學帶領及全體教師努力經營之下，學校招生數節節高升。但幼兒園之園舍為國小教學大樓，年代久遠老舊，亦不適合幼兒園學習所用，為推動公立幼兒園環境優質化，在市府團隊積極爭取下，獲教育部補助興建一棟嶄新優質的幼教大樓，期盼新建園舍能帶給立人幼兒園全新的風貌、優質完善的學習空間、提升幼兒園的教育品質。

▲立人國小附設幼兒園，新建園舍工程動土奠基典禮25日舉行，由黃偉哲市長主持簡單隆重儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本工程特別以「與歷史對話、豐富幼兒空間」為設計理念，運用斜屋頂、開放空間、材料及色彩，回應忠孝樓古蹟校舍(市定古蹟原「寶公學校」本館)。徐岩奇建築師事務所設計開放式空間，與原有校舍連結，在歷史的場景中，創造現代、多元、實驗性的幼兒空間，並由聯福營造有限公司負責承造。

採用生態綠建材、健康綠建材、再生綠建材；達綠建築綠化量、基地保水、日常節能、水資源、室內環境、二氧化碳減量等6項指標，將取得銀級綠建築證書。工程預計450個日曆天完工，透過綠色建築與體現自然與在地性對話，讓立人國小成為台南古都特具文化知性與感性內涵的優質學校。

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