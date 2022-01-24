快訊／拜登考慮「派兵對抗俄羅斯」　東歐部署5000士兵

▲美國總統拜登。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

根據《福斯新聞》最新消息，有鑑於烏克蘭邊境近日的緊張情勢，美國總統拜登正在考慮出兵對抗俄羅斯。他23日已經聽取簡報，可能派遣3000至5000名士兵、飛機及軍艦，前往東歐及波羅的海國家，支持這些與烏俄接壤的北約（NATO）盟國。

拜登聽取簡報時，五角大廈官員提供多個軍事選項，以應對俄羅斯對東歐的侵略性立場，包括出兵駐紮羅馬尼亞、拉脫維亞、立陶宛及愛沙尼亞，或者派遣海軍艦隊造訪受威脅的北約盟國港口。他22日也曾與國安團隊會面，討論烏俄情勢發展。

一名官員向《福斯新聞》坦言，狀況「令人深感擔憂」，而總統最快本周就會做出決定，但目前不考慮派遣美軍前往烏克蘭。拜登也明確表態，美國去年夏天從阿富汗撤軍後，他不願再捲入另一場外國衝突。

▲烏克蘭局勢緊張，美軍分批運送武器增援。（圖／路透）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）23日也表明，「如果俄羅斯增派任何一支軍隊」，以侵略性方式進入烏克蘭，都將引來美國及盟友的迅速、嚴厲且團結一致的應對行動。

《紐約時報》指出，美國擴大軍事介入，標誌著對烏克蘭立場的重大轉變。此前，華府擔心激怒莫斯科，反而促成俄國入侵，因此在烏克蘭問題上，一直採取保守立場；但是，隨著俄羅斯加大力道威脅基輔，美俄官員會談也未緩解局勢，華府如今決定放棄不挑釁的策略。

▲烏克蘭領土防衛部隊在首都基輔一處公園內受訓。（圖／達志影像／美聯社）

《路透社》報導，其他北約國家也可能派兵警告俄羅斯。英國外交部22日透露，莫斯科正在考慮入侵及佔領烏克蘭，並在烏國首都基輔（Kyiv）安插親俄領導人，扶植魁儡政權；該機構更直接點名，烏克蘭前國會議員穆拉耶夫（Yevhen Murayev）正是頭號人選。副首相拉布（Dominic Raab）23日警告制裁，「如果俄羅斯採取行動，試圖入侵並且建立一個魁儡政權，將會有非常嚴重的後果。」

儘管如此，俄羅斯對此嚴正反駁，批評這些說法都是「假消息」。該國堅稱沒有計畫入侵烏克蘭，並且指控英國及北約加劇緊張局勢。

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