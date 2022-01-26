　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄烏緊張！美國第3批軍援運達　烏克蘭：不會為安撫普丁而讓步

▲▼一架載著標槍式反戰車飛彈、發射器等軍事硬體設備的美國飛機25日抵達基輔。（圖／翻攝自Twitter／@oleksiireznikov）

▲ 一架載著軍事硬體設備的美國飛機25日抵達基輔。（圖／翻攝自Twitter／@oleksiireznikov）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏緊張之際，美國對烏克蘭2億美元安全方案的第三批軍援25日運抵基輔。烏克蘭官員表示，對美國支持深信不疑，美國下令8500名士兵待命也絕非誇大俄羅斯威脅，並強調不會為了安撫俄國總統普丁而做出任何讓步。

根據《路透社》，美國一架飛機載著標槍式反戰車飛彈、發射器等軍事硬體設備降落基輔，為對烏克蘭2億安全方案第三批軍援。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）25日在推特發文寫道，「標槍式（Javelin）飛彈運抵基輔！一批新的安全援助總共重達約80噸，包括發射器和飛彈。我們預期第四批很快就會運達，謝謝我們的戰略合作夥伴。」

烏克蘭試圖避免俄羅斯新一輪侵略的過程中，美國一直是基輔最強大的支持者，過去一年來提供6.5億美元的安全援助，自俄羅斯2014年吞併克里米亞半島以來，援助總額超過27億美元。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）接受CNN專訪表示，對美國保衛烏克蘭的承諾深信不疑。美國總統拜登日前暗示，俄軍「輕微入侵」可能不會招致嚴厲後果，引發爭議。但庫列巴指出，「首先，拜登總統個人致力於支持烏克蘭，他了解這個國家，不希望俄國摧毀它。其次，我們都從美國官員口中聽見，若發生任何形式的入侵與干涉，美國將繼續堅決打擊俄羅斯。他們公開對媒體說，也直接在電話中對我和其他烏克蘭官員這麼說。」

▲▼2021年1月，俄軍在烏克蘭邊境活動及演習。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 俄軍先前於烏克蘭邊境活動及演習。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭先前示警，俄羅斯意圖在發動軍事入侵以前就破壞烏克蘭穩定。西方大國多次警告烏克蘭，不要採取進一步侵略。克里姆林宮否認計畫攻擊，更指責北大西洋公約組織（NATO）向烏克蘭提供武器及訓練，對俄羅斯西側威脅日增。

美國25日下令8500名士兵進入高度戒備狀態，為隨時被部署到東歐做準備。庫列巴對此表示贊同，強調美國絕對沒有誇大俄羅斯威脅，也不認為此舉會激怒普丁，進一步促進緊張升級。

他說明，「如果我們從2014年以來有學到什麼的話，那就是『為了不激怒他而什麼都不做』的觀點有邏輯缺陷，這是不對的。力量、決心與威懾是面對普丁的三個要素，他尊重力量，這是事實」，強調烏克蘭必須聰明、理性且堅強，「如果普丁察覺到任何一點屈服的跡象，只會促使他升級行動，訴諸戰爭，而這是我們必須避免的。」

庫列巴強調，不會為了安撫普丁而接受任何妥協，「如果有人背著烏克蘭，對烏克蘭問題做出讓步，首先，我們不會接受。我們不會成為那種接起電話，聽取強國指示後照辦的國家。為確保決定自身未來與命運的權利，我們付出很多，包括1.5萬公民的性命。」

▲▼ 烏克蘭領土防衛部隊在首都基輔一處公園內受訓。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 烏克蘭領土防衛部隊在基輔一處公園內受訓。（圖／達志影像／美聯社）

他指出，普丁集結軍隊的行為是自討苦吃，莫斯科在目前的情勢下很難保住顏面，「是他將自己置於這種境地，不是別人將他推入僵局。」

俄羅斯要求美國及北約提供一定安全保障，包括北約不會讓烏克蘭加入，也不會進一步向東擴張。普丁此前強調，這些要求並非最後通牒。庫列巴說明，這代表若俄羅斯展現出誠意，就可能達成協議，也相信俄羅斯願意談判，「這是有外交空間的。」

但庫列巴指責，美國撤離駐基輔使館非必要人員及家屬的計畫為時過早。他尊重每個國家保護公民的權利，但認為撤離行動會散播恐慌，達成普丁的目的，也就是從內部破壞烏克蘭穩定，在不訴諸武力的情況下削弱烏克蘭。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「神級乳霜」Top 3出爐！一抹就有逆齡美肌

ET快訊
陽光男孩「簽志願役」變樣　2年不洗澡！嬤嚇：像魔鬼
好康剩3天！　一年份衛生棉、iPhone13限時送
LIVE／雜誌編輯確診足跡踏遍LV.PRADA趴　早有症狀卻
北部13童爆食物中毒！　8童緊急送醫
快訊／涉詐助理費3百萬　高雄市議長遭起訴
快訊／北市中國科大2學生確診　千名師生急篩檢
納豆腦出血「最新病況」曝光！　經紀人暴怒
快訊／林宥嘉同場確診編輯　緊急快篩結果出爐！
參加PRADA趴！雜誌編輯從101搭捷運回家　去過全聯、家樂
北市幼兒園老師染疫！曾和新北確診「餐廳足跡重疊」
來不及慶祝！逾百高中生連夜隔離　崩潰：過年出遊全毀了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正妹和朋友開心拍抖音影片 發現男友在她身後「偷吃閨蜜」崩潰

北京冬奧前防疫太嚴苛　傳美將准許外交官離開中國

譚德塞連任WHO秘書長有譜！獲執委會31國支持提名　他激動感謝

美國料俄羅斯將切斷能源供應　白宮轉向亞洲、非洲尋求替代來源

奧姆教在「東京地鐵沙林事件」5年前　就已展開武裝計畫！

窄巷中無處可逃！7歲女童遭流浪狗斷腿　「五官咬爛」成毀容碎屍

190歲「性慾超強」常做愛　公母通吃！牠被認證最長壽陸生動物

賀賴會破局！同訪宏都拉斯　賀錦麗無計畫「與賴清德會面」

俄烏緊張！美國第3批軍援運達　烏克蘭：不會為安撫普丁而讓步

男師擁正妹女友　竟約18歲女學生「床上深入教學」她暗箭嗆爆正宮

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

納豆「真實病因曝光」！還原緊急手術過程　親吐動刀前最後一句話…女友依依一路陪伴

駕駛歡唱突被後面頂車屁股　放情飆高音變慘叫：啊嗚！

20220125以為被棄養！土豆憂鬱撞門　視訊見到阿母秒露開心臉❤

台東2歲童疑奔馬路遭撞身亡！　「司機下跪」母哭打：怎會這樣

潘綱大遭控「無套逼妻墮胎」　前妻被羞辱到淚崩：我命賤！

正妹和朋友開心拍抖音影片 發現男友在她身後「偷吃閨蜜」崩潰

北京冬奧前防疫太嚴苛　傳美將准許外交官離開中國

譚德塞連任WHO秘書長有譜！獲執委會31國支持提名　他激動感謝

美國料俄羅斯將切斷能源供應　白宮轉向亞洲、非洲尋求替代來源

奧姆教在「東京地鐵沙林事件」5年前　就已展開武裝計畫！

窄巷中無處可逃！7歲女童遭流浪狗斷腿　「五官咬爛」成毀容碎屍

190歲「性慾超強」常做愛　公母通吃！牠被認證最長壽陸生動物

賀賴會破局！同訪宏都拉斯　賀錦麗無計畫「與賴清德會面」

俄烏緊張！美國第3批軍援運達　烏克蘭：不會為安撫普丁而讓步

男師擁正妹女友　竟約18歲女學生「床上深入教學」她暗箭嗆爆正宮

任內力挺阿里！杭州前書記周江勇被雙開　涉「支持資本無序擴張」

Toyz出資60萬！購買大麻煙彈「轉售牟利」　檢今依販毒罪起訴

新手媽豪送彌月蛋糕…「閨蜜全食言」收完禮就失聯　她嘆：像被騙

欠同學200多萬還不出...竟持榔頭+水果刀殺死他！二審改判15年

雪山圈谷、鞍部驚傳2山友墜谷　雪地服務員摸黑搜尋8小時尋獲

摩斯X馬來貘福袋「抽紅包8888元」！開工咖啡買1送1、連續14天優惠

正妹和朋友開心拍抖音影片 發現男友在她身後「偷吃閨蜜」崩潰

大哥登最迷人男角　奇巧計程車奪雙獎...台灣指標大賞評年度動畫

公獅搶小孩食物…母獅氣炸包圍「咬掉一顆蛋蛋」　牠痛到四腳朝天

基隆迎虎年打造新亮點　林右昌率警拍形象海報拜年

國際熱門新聞

即／轉彎！立官員提議改名「台灣人民代表處」

她蹲舉167kg瞬間斷臂影片曝　骨頭險刺穿

烏克蘭台灣危機夾殺　拜登生死交戰

2021全球廉潔指數台灣贏過美國　中國全球第66

輝瑞BNT研發「專攻Omicron」疫苗　展開臨床試驗

俄出動「6000兵力、60戰機」克里米亞半島軍演

艾爾頓強確診！　打完3劑突破性感染

投資人等待Fed會議結果　美股震盪收低、台積電ADR跌近3%

女模床戰「屁股爆開」男友崩潰找別人

傳立陶宛研議台灣代表處改名　知情人士：消息不實

俄若入侵烏克蘭　拜登：考慮制裁普丁本人

美英撤離駐烏大使館外交官眷屬　加拿大跟進

研究：輝瑞加強劑抗Omicron效力可撐4個月

賴清德過境洛城　AIT主席迎接

更多熱門

相關新聞

北京防疫太嚴　傳美將准許外交官離境

北京防疫太嚴　傳美將准許外交官離境

消息人士指出，美國國務院擬准許想要離開中國的外交官員和家屬請求，因美國政府無法阻止中國當局對他們實施嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）管控措施。

白宮憂俄國切斷能源供應　亞洲將是替代方案

白宮憂俄國切斷能源供應　亞洲將是替代方案

窄巷遇流浪狗　7歲女童被毀容碎屍

窄巷遇流浪狗　7歲女童被毀容碎屍

同訪宏國　賀錦麗無計畫「與賴清德會面」

同訪宏國　賀錦麗無計畫「與賴清德會面」

日韓籲僑民速離境！俄若入侵烏克蘭　日本祭經濟制裁

日韓籲僑民速離境！俄若入侵烏克蘭　日本祭經濟制裁

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏拜登北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

得升3級？　醫曝「世界第一好消息」：下波作戰關鍵

女打第三劑後突倒下　昏迷指數剩3

小小彬17歲暴風成長「圓臉消風」

三寶女逆向闖環東大道撞重機　騎士噴飛橋下慘死

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

快訊／全聯開出1張千萬發票

2歲童疑奔馬路遭撞亡！母見「司機下跪」暴哭垂打

快訊／警報大響！東部海域22：35發生有感地震　台北狂搖

正妹主播「胸前扣子快崩」！更多辣照曝光

女逆向上環東　重機男遭撞飛墜地亡

《全明星》阿樂爆同居25歲男偶像！

台南Josh今赴派出所筆錄　提告新婚妻

鴻海子公司宣布「尾牙獎項全部重抽」不算數

不能一起過年了！同場確診者學測　上百高中生連夜送集中檢疫所

小蠻5放任育兒觀被推爆！

更多

最夯影音

更多
江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理

江宏傑《全明星3》大吼：發球太誇張！　抗議藍隊桌球犯規…整場沒人理
小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

小小彬長大讀高二惹！　投資300萬聯手小彬彬創業

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

網紅「台南Josh」被老婆家暴　家具電腦全砸牆寫紅字：死

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

禾浩辰變身美人魚過程大公開　下半身撐30公斤...變死魚惹XD

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

宋智雅「黑衣憔悴」哽咽道歉！　「請別攻擊家人」百萬頻道全清空

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面