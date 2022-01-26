俄烏緊張！美國第3批軍援運達　烏克蘭：不會為安撫普丁而讓步

▲ 一架載著軍事硬體設備的美國飛機25日抵達基輔。（圖／翻攝自Twitter／@oleksiireznikov）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏緊張之際，美國對烏克蘭2億美元安全方案的第三批軍援25日運抵基輔。烏克蘭官員表示，對美國支持深信不疑，美國下令8500名士兵待命也絕非誇大俄羅斯威脅，並強調不會為了安撫俄國總統普丁而做出任何讓步。

根據《路透社》，美國一架飛機載著標槍式反戰車飛彈、發射器等軍事硬體設備降落基輔，為對烏克蘭2億安全方案第三批軍援。烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）25日在推特發文寫道，「標槍式（Javelin）飛彈運抵基輔！一批新的安全援助總共重達約80噸，包括發射器和飛彈。我們預期第四批很快就會運達，謝謝我們的戰略合作夥伴。」

Javelins in Kyiv!A new cargo of security aid - launchers&missiles - with a total weight of about 80 tons.We expect the arrival of the 4th from the big flock of birds soon. Thanks to our strategic partner @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/hTSFBLSPJb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2022

烏克蘭試圖避免俄羅斯新一輪侵略的過程中，美國一直是基輔最強大的支持者，過去一年來提供6.5億美元的安全援助，自俄羅斯2014年吞併克里米亞半島以來，援助總額超過27億美元。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）接受CNN專訪表示，對美國保衛烏克蘭的承諾深信不疑。美國總統拜登日前暗示，俄軍「輕微入侵」可能不會招致嚴厲後果，引發爭議。但庫列巴指出，「首先，拜登總統個人致力於支持烏克蘭，他了解這個國家，不希望俄國摧毀它。其次，我們都從美國官員口中聽見，若發生任何形式的入侵與干涉，美國將繼續堅決打擊俄羅斯。他們公開對媒體說，也直接在電話中對我和其他烏克蘭官員這麼說。」

▲ 俄軍先前於烏克蘭邊境活動及演習。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭先前示警，俄羅斯意圖在發動軍事入侵以前就破壞烏克蘭穩定。西方大國多次警告烏克蘭，不要採取進一步侵略。克里姆林宮否認計畫攻擊，更指責北大西洋公約組織（NATO）向烏克蘭提供武器及訓練，對俄羅斯西側威脅日增。

美國25日下令8500名士兵進入高度戒備狀態，為隨時被部署到東歐做準備。庫列巴對此表示贊同，強調美國絕對沒有誇大俄羅斯威脅，也不認為此舉會激怒普丁，進一步促進緊張升級。

他說明，「如果我們從2014年以來有學到什麼的話，那就是『為了不激怒他而什麼都不做』的觀點有邏輯缺陷，這是不對的。力量、決心與威懾是面對普丁的三個要素，他尊重力量，這是事實」，強調烏克蘭必須聰明、理性且堅強，「如果普丁察覺到任何一點屈服的跡象，只會促使他升級行動，訴諸戰爭，而這是我們必須避免的。」

庫列巴強調，不會為了安撫普丁而接受任何妥協，「如果有人背著烏克蘭，對烏克蘭問題做出讓步，首先，我們不會接受。我們不會成為那種接起電話，聽取強國指示後照辦的國家。為確保決定自身未來與命運的權利，我們付出很多，包括1.5萬公民的性命。」

▲ 烏克蘭領土防衛部隊在基輔一處公園內受訓。（圖／達志影像／美聯社）

他指出，普丁集結軍隊的行為是自討苦吃，莫斯科在目前的情勢下很難保住顏面，「是他將自己置於這種境地，不是別人將他推入僵局。」

俄羅斯要求美國及北約提供一定安全保障，包括北約不會讓烏克蘭加入，也不會進一步向東擴張。普丁此前強調，這些要求並非最後通牒。庫列巴說明，這代表若俄羅斯展現出誠意，就可能達成協議，也相信俄羅斯願意談判，「這是有外交空間的。」

但庫列巴指責，美國撤離駐基輔使館非必要人員及家屬的計畫為時過早。他尊重每個國家保護公民的權利，但認為撤離行動會散播恐慌，達成普丁的目的，也就是從內部破壞烏克蘭穩定，在不訴諸武力的情況下削弱烏克蘭。

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