俄烏緊張！美國第3批軍援運達　烏克蘭：不會為安撫普丁而讓步

▲ 一架載著軍事硬體設備的美國飛機25日抵達基輔。(圖/翻攝自Twitter/@oleksiireznikov)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄烏緊張之際,美國對烏克蘭2億美元安全方案的第三批軍援25日運抵基輔。烏克蘭官員表示,對美國支持深信不疑,美國下令8500名士兵待命也絕非誇大俄羅斯威脅,並強調不會為了安撫俄國總統普丁而做出任何讓步。

根據《路透社》,美國一架飛機載著標槍式反戰車飛彈、發射器等軍事硬體設備降落基輔,為對烏克蘭2億安全方案第三批軍援。烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)25日在推特發文寫道,「標槍式(Javelin)飛彈運抵基輔!一批新的安全援助總共重達約80噸,包括發射器和飛彈。我們預期第四批很快就會運達,謝謝我們的戰略合作夥伴。」

Javelins in Kyiv!A new cargo of security aid - launchers&missiles - with a total weight of about 80 tons.We expect the arrival of the 4th from the big flock of birds soon. Thanks to our strategic partner @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA @DeptofDefense pic.twitter.com/hTSFBLSPJb