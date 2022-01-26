美國料俄羅斯將切斷能源供應　白宮轉向亞洲、非洲尋求替代來源

▲美國與俄羅斯近來因歐俄地緣政治問題關係緊張，白宮將開始在非洲、亞洲等地區尋找能源供應的替代選項。（組圖／路透；達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國拜登政府25日宣布，將在中東、北非、亞洲與美國本土尋找燃料替代來源，因為烏克蘭邊境衝突不斷升級之下，若美方與其他北約國家實施對俄羅斯的強烈制裁，預計俄國可能會切斷能源供應作為報復措施。報導稱，歐洲大約3分之1的化石燃料供應來自俄羅斯。

根據美國《富比士》報導，根據白宮發布的消息，拜登政府已經與世界各地的主要天然氣商進行接觸，評估他們是否願意暫時提高天然氣產量，並額外分配給歐盟國家。據白宮新聞稿稱，俄羅斯已經將透過烏克蘭供應至歐洲的天然氣出口量減少一半，估計未來仍足以彌補大部分可能出現的燃料短缺。

美國高級官員表示，如果俄羅斯停止向西方市場供應燃料，將導致它更依賴中國市場，自2019年中俄東線天然氣管道開通以來，俄羅斯已出口了數十億立方公尺至中國，若再受制裁，俄國經濟對燃料出口的單向依賴將變得更加脆弱。

報導指出，俄羅斯有36%的國家預算須仰賴燃料出口收入，但國際油價飆升對俄國帶來的好處，卻在與北約、烏克蘭的問題上所抵銷。對於俄國入侵烏克蘭，西方正擬議中的制裁措施包含取消啟用俄德天然氣管道「北溪2號」，這條管線耗資110億美元，每年可向歐洲輸送550億立方公尺的天然氣，延遲啟用可能會使俄國失去數百億美元的收入。

白宮稱，俄羅斯通常每年透過烏克蘭向歐洲供應400億立方公尺的天然氣量。報導補充，歐盟目前約有34％的天然氣與27％的原油供應仰賴於俄羅斯，不過，俄國政府宣布計畫逐步減少石油、天然氣與煤的使用，逐步過渡到低碳能源已經成為新的現實。

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