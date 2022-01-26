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美英撤離駐烏克蘭大使館外交官眷屬　加拿大跟進

▲▼英國駐烏克蘭大使館。（圖／翻攝自英國政府官網）

▲美英加撤離駐烏克蘭大使館外交官眷屬。（圖／翻攝自英國政府官網）

文／中央社蒙特婁25日綜合外電報導

在美國和英國撤離駐烏克蘭首都基輔大使館外交人員眷屬後，加拿大今天宣布跟進，因為俄羅斯在烏克蘭邊界集結大軍。

加拿大外交部在聲明中表示：「我們決定暫時撤離加拿大大使館人員的18歲以下兒女和陪伴他們的家人。」

聲明中說，「俄羅斯持續集結軍隊，以及烏克蘭境內和周遭的破壞穩定活動」，是加拿大決定暫時撤離的原因。

美國23日宣布正從基輔大使館撤離外交人員眷屬，英國次日跟進。

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