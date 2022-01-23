英外交部：俄羅斯準備推翻烏克蘭「扶植親俄政權」　點名前議員

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國外交部22日發聲明表示，依據情報，俄羅斯政府在考慮是否入侵佔領烏克蘭的同時，在烏克蘭首都基輔安插一名親俄領導人，而前國會議員穆拉耶夫就是俄方扶植的人選。相關消息獲美方證實。

綜合CNN、路透報導，英國22日指責俄羅斯政府在烏克蘭安插親俄領導人，且俄羅斯情報員一直與前烏克蘭政治人物保持聯繫，作為入侵計畫的一部分。儘管英方拒絕提供相關證據，但點名烏克蘭前國會議員穆拉耶夫（Yevhen Murayev）就是俄羅斯考慮的扶植人選。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示，如今對外公開的情報，顯示俄羅斯顛覆烏克蘭的程度，讓人知道克里姆林宮的想法，「俄羅斯必須結束其侵略及散布假消息的行為，緩和局面，並尋求外交途徑，正如英國與合作盟友多次表態的那樣，俄羅斯對烏克蘭的任何軍事入侵都將是巨大戰略錯誤，會付出巨大代價。」

▲衛星影像顯示，俄羅斯在接近白俄羅斯邊境的葉爾尼亞（Yelnya）集結。（圖／路透）

消息人士透露，針對俄羅斯密謀在烏克蘭扶植親俄領導人一事方面，美方也掌握類似情報，「俄羅斯正尋找把戰爭最小化的方法，這包括在烏克蘭扶植親俄政權。」另有分析指，英國公開情報並非慣例，是經過審慎考慮後的結果，目的在遏制俄羅斯的侵略。

不過，俄羅斯外交部23日否認相關指控，呼籲英國外交部停止挑釁行為，「英國外交部散布的消息，是北約國家深化烏克蘭周邊緊張局勢的另一個證據，我們呼籲英國停止挑釁，停止胡說八道。」另方面，烏克蘭前國會議員穆拉耶夫接受CNN採訪時提到，針對相關指控「無可奉告」。

英國政府公開指控之際，俄羅斯正在烏克蘭邊境周邊集結大軍，雙邊關係呈現高度緊張。但莫斯科當局仍堅稱，俄羅斯並沒有入侵烏克蘭的計畫。

▼ 烏克蘭領土防衛部隊在首都基輔一處公園內受訓。（圖／達志影像／美聯社）

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