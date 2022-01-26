日韓籲僑民速離境！俄若入侵烏克蘭　日本將不手軟「祭經濟制裁」

▲由於軍事局勢升溫，烏克蘭連陸軍預備隊都已投入防衛。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯與烏克蘭局勢持續升溫，日本政府目前已經將烏克蘭的旅遊警戒升級，並傳出考慮撤僑。而南韓當局則將烏克蘭15個州的旅遊警戒上調至「建議撤離」的第3級警戒。日本執政黨自民黨25日召開外交部會表態，一旦台灣有事日本有可能會尋求歐洲各國的幫助，因此若俄羅斯正式入侵烏克蘭，當局也該對其祭出強烈的經濟制裁。

根據《共同社》報導，隨著烏克蘭情勢逐漸緊張，日本當局考慮撤回包含大使館工作人員在內的所有僑民。事實上，日方此舉也是受到美國影響，美國考慮到俄羅斯軍事行動的威脅持續存在，數日前已經下令要求大使館人員與其家屬離開烏克蘭。

日本外務省透露，目前約有250名日僑仍在烏克蘭境內。官房長官松野博一則強調，未來將持續與以美國為首的相關國家密切合作，同時持續觀察局勢的發展，並迅速採取應對措施，同時呼籲日僑必須隨時做好準備。外務省24日已經將烏克蘭全境的旅遊警戒提升至第3級。

▲俄軍持續在烏克蘭邊境活動及演習。（圖／達志影像／美聯社）



根據《產經新聞》報導，日本自民黨25日在總部召開外交部會，出席議員要求當局應該在俄羅斯正式入侵烏克蘭時，對其祭出強烈的經濟制裁。議員們表示，倘若「台灣有事」，日本有可能需要請求歐洲各國的支援，因此烏克蘭一旦被侵略，日本也應該積極做出應對，以免被歐洲各國認為是「雙重標準」。會議中也提到，目前國內有從俄羅斯進口天然氣，因此當局應該盡速與經濟團體進行協調。

俄羅斯2014年占領克里米亞半島時，包含日本在內的G7會員國都同步對俄羅斯進行制裁，但是卻沒有對其造成實質性的傷害。而此次俄羅斯企圖以正式軍力公開入侵，因此一旦入侵成為現實，發動制裁的強度絕對不止於此。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部25日將烏克蘭12個州的安全警戒上調至第3級，並建議韓僑離境。加上先前發布預警的3個州，目前南韓已經針對當地15個州發布第3級旅遊警戒。烏克蘭境內共有800名僑民，其中300至400人集中在基輔州，然而由於當地生活並沒有太大變化，因此據了解選擇離境的僑民不會超過100人。

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