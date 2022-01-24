美下令「非必要人員」撤離駐烏克蘭大使館　俄軍隨時可能侵略

▲烏克蘭國家邊防局的士兵正在該國和白俄羅斯的邊境列隊佈署。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務院23日晚間宣布，由於俄羅斯大軍在烏克蘭邊境部署的軍事威脅，美國將啟動駐基輔大使館非必要人員及家屬的撤離行動。俄羅斯在烏克蘭東部、南部和北部邊境完成軍隊部署，美國近日示警俄羅斯侵略行動「隨時可能發生」。

綜合外電報導，美國國務院表示已經授權美國政府聘雇人員自願離境，並下令駐基輔大使館非必要人員及家庭撤離，「由於俄軍行動的持續威脅，美國在烏克蘭的公民應考慮立刻透過商業或私人交通工具離開。」

烏克蘭邊境戰雲密布，眼見俄軍部署大量軍隊與重型武器裝備，侵略行動只差一步，CNN於21日指出美國駐烏克蘭大使館向國務院請求准許撤離部分人員。烏克蘭國防部最新透露的情資顯示，俄羅斯過去幾周不斷增兵，在烏克蘭周圍部署高達12.7萬人的軍隊；白宮發言人莎琪（Jen Psaki）此前表示，俄羅斯「已準備好在任何時候發動侵略」。

▲俄軍先前在烏克蘭邊境軍演，出動重裝備和大型武器。（圖／翻攝自Facebook／Минобороны России ）

國務院已對國民發布烏克蘭最高旅遊警示，表示已注意到俄羅斯計畫武裝侵攻烏克蘭的跡象，要求國民請勿前往該國旅遊。

俄羅斯總統普丁的意向一向難以捉摸，此前外界認為俄國是在和烏克蘭與西方國家玩「懦夫遊戲」（Chicken game），意指透過不斷威脅和強硬表態，只要其中一方示弱，就能為另一方的立場帶來正當性，並取得政治或實際利益，但俄羅斯的下一步究竟會怎麼走，至今還不明朗。

英國外交部在22日的一項聲明中表示，根據取得的相關情資顯示，俄國政府除了正在計畫是否要侵略或是完全佔領烏克蘭的同時，也考慮在該國扶植親俄羅斯的領導人。



►快訊／拜登考慮「派兵對抗俄羅斯」 東歐部署5000士兵