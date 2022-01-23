新增高市確診病例於台南活動足跡說明　18212案匡列採檢結果皆為陰性

▲台南市長黃偉哲指出，23日新公布高雄50多歲男性個案18399 ，1月20日曾前往台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關涉足地點皆已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，23日新公布高雄50多歲男性個案18399 ，1月20日曾前往台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關涉足地點皆已完成清消；該案已完整接種2劑COVID-19疫苗，無症狀，因案18211為個案同事的親戚，故22自行做居家快篩，結果呈現陽性，後續轉介至醫院採檢確診。

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黃偉哲說案18399於台南市共匡列27人，皆已安排採檢。另隱匿足跡的高雄案18212於台南市匡列之接觸對象採檢結果皆為陰性；高雄案18352於台南市匡列70位接觸者，其中69位採檢結果為陰性。

黃偉哲說，關於民選公職人員跟政府官員，中央的定義已經很清楚，那台南市要特別加強。因為23日衛生局人員有去公祭場合了解，還是有看到民選公職人員或助理有參加，可能是因為22日中央命令才剛公布，所以有些民選公職還不了解，呼籲民選公職人員與助理其實是一樣，對於婚喪喜慶，對於跑這些攤，配合防疫政策，不要再參加。

黃偉哲說，他也看到網友在傳，坦白講要作為民眾的表率，要參選公職，希望做好防疫規定。另外我們公職人員也關心，本人不能去，那參選人能不能去，他呼籲大家都不要參加，病毒不會分辨公職人員或想參選公職人員，病毒對於公職人員與否都會感染，中間有什麼不同？對民眾而言是觀感會覺得，既然要參選公職無論現任或新任，對於這些活動，如果還是不顧中央禁令去參加，讓民眾公諸在網上或拍照，對將來的選舉都不是很好。相忍為防疫，大家還是忍耐一下，如果疫情早日過去，一天要跑幾攤都沒有關係，還是呼籲大家。另外剛提到，告別式或公祭、喜宴、尾牙、入厝等活動可以避免就避免不要參加。

黃偉哲呼籲，這3天去過施家小卷米粉，周氏蝦捲與永泰興蜜餞行此三處，因為這日期比較近，3天前才去的，請有去過這些地方的民眾，趕快去篩檢。

黃偉哲說，台南市新開高端疫苗接種站，事實上，台南市的高端疫苗還有2萬多劑，並無不足的狀況，歡迎市民朋友利用，高端、BNT，還有莫德納，還有前二劑接種mRNA的朋友第三劑也可以接種AZ，這些品牌都是好疫苗，不用再挑，只要趕快打在身上，建立防護、免疫能力就是好的。

衛生局長許以霖指出，為服務有接種高端疫苗追加劑需求的市民，台南市將於25日週二在北區許石音樂圖書館開設高端疫苗追加劑接種站，歡迎設籍台南的市民透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」進行預約，接種當日並攜帶身分證、健保卡、黃卡前往。台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至22日止，共接種300萬2366劑次，人口涵蓋率78.4％；第二劑涵蓋率70.1％；加強劑及追加劑涵蓋率12.5％、劑次涵蓋率161.0％。

台南市即日起強化二級防疫新生活措施，提醒市民務必完整接種COVID-19疫苗，符合接種追加劑資格者，儘速接種追加劑；戴口罩、勤洗手、保持社交距離、落實實聯名制，關心疫情消息，使用居家快篩進行自我檢測；並維持規律的生活作息，出入選擇安全的場域，共同嚴守社區防線。