　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比對去年6月！鄉民揪CDC圖卡「少了1細節」抗議：還要另外找

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

▲許多人看了這兩天的記者會，對圖卡的一個細節感到納悶。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增52例本土病例、37例境外移入。就有不少網友看記者會時，不禁冒出疑惑，「現在境內數字比境外數字還高，結果圖卡洋洋灑灑列出一堆外國地區數字」，納悶為何字卡上沒有本土確診縣市的數字，這樣根本不能傳達大部分民眾想看的資訊，話題一出爆共鳴。

有民眾一邊看記者會，心中一邊浮現問號，忍不住在PTT的Gossiping板上問卦，「為何境外數字比境內詳細？」質疑如果以後台灣破百例、破千例，圖卡上也是繼續列境外數據嗎，「真的有人會在乎境外移入幾例嗎？」另一人則問卦，「本土確診案例個別縣市多少例？」說他就只想知道自己居住和工作的縣市有沒有確診案例，沒有的話就想關電視了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有一位網友以「CDC 製圖技術之演進」為題問卦，認為現在的圖卡無法傳達大部分民眾想看的資訊，並列出過去的圖卡來比較。首先是去年6月，「這時本土 > 境外，所以秀出各縣市有幾例本土是非常合理」；再來是9月，雖然疫情有降溫，但還是有寫出縣市。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

▲▼去年不管是6月（上圖）還是9月（下圖），圖卡都有列出案例居住縣市。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

到了今年1月，因為本土+0，而境外數增加，所以開始寫入境國家，他覺得很合理，外加政府在今年1月11日推動落地採檢，所以1月12日的圖卡增加顯示不同種類的境外移入，這時本土4、境外92，他也覺得說得過去，「可是昨天開始，本土數82，遠大於境外移入48，這時下方卻只有顯示入境國家，這不會是一般民眾想看的資訊」，且今天也是這樣。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

▲▼今年本土疫情尚未爆發前，畢竟是境外病例為主，原PO認為詳細列出入境國家還合理。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

原PO認為，這樣呈現的話，想知道更詳細資訊的人，就要花時間去找資料，無助於警惕確診數高的縣市民眾，不禁質疑道，「還是該製圖有想傳遞別的想法，我這個無知老百姓看不出來。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

▲▼近幾日本土病例大於境外移入，就有網友認為，應該要列出居住縣市。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

貼文一出爆共鳴，「境外國家這麼詳細要幹嘛」、「國內資訊不公布清楚點，真的超爛」、「境外放超大，然後分析國外幹啥」、「確診地圖、熱區都不做了」、「不想知道境外+幾例」、「本土資訊比較重要」、「現在明顯重點在本土病例，製圖卻沒跟上」、「這幾天本土分佈還要另外找，真的不便。」

►煮飯最強秘密武器

ET快訊
鴻佰4確診新竹3處密集接觸點曝　足跡重疊快去篩
鴻海今尾牙！豪華大獎曝　沒中也有16888元紅包
快訊／長榮鳳凰再+1！確診男櫃台女友「是打工學生」
新住民感染源找到了！與染疫個案接觸「有顧忌想隱瞞」
工程師網戀「連面都沒見」遭騙300萬　正妹真面目曝光
陳時中「不禁返鄉」　本土狂燒提醒2件事

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鴻佰4確診新竹3處密集接觸點曝光　竹縣府：足跡重疊者快去篩

快訊／長榮鳳凰再+1！確診男櫃台女友「是打工學生」

台南公布春節期間宗教場所防疫指引　黃偉哲呼籲民選公職人員配合中央跑攤禁令

桃園群聚疫情升高　鄭文燦宣布發福袋、元宵燈會大型活動全取消

怪怪的！50元「蛋湯」怎有土色條狀物　老饕秒讚懂吃：真的優

新住民感染源找到了！與染疫個案有接觸　市府：有顧忌想隱瞞　　

本土連環爆「吃到飽卻客滿？」　內行分析2心態：怕什麼

16:22東部海域規模4.0地震　宜蘭最大震度3級

「疫情沒嚴重成這樣！」陳時中不禁返鄉　只點名2件事很重要

比對去年6月！鄉民揪CDC圖卡「少了1細節」抗議：還要另外找

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

急著衝回家被問「買玩具喔？」萌柴煞車轉身大力點頭：對

MAMAMOO頌樂飆高音唱《Let It Go》　《兩天一夜》成員爆揍吉祥物...頭罩掀開嚇瘋

耍帥一口氣乾滿杯伏特加　新北古拉格斯到廁所爆吐

不洗杯子？老婆氣炸剁香蕉　老公嚇爛秒清理求生慾爆棚

停路邊被違停車前後緊貼包夾　叭5分鐘...拖車一來主人秒現身

鴻佰4確診新竹3處密集接觸點曝光　竹縣府：足跡重疊者快去篩

快訊／長榮鳳凰再+1！確診男櫃台女友「是打工學生」

台南公布春節期間宗教場所防疫指引　黃偉哲呼籲民選公職人員配合中央跑攤禁令

桃園群聚疫情升高　鄭文燦宣布發福袋、元宵燈會大型活動全取消

怪怪的！50元「蛋湯」怎有土色條狀物　老饕秒讚懂吃：真的優

新住民感染源找到了！與染疫個案有接觸　市府：有顧忌想隱瞞　　

本土連環爆「吃到飽卻客滿？」　內行分析2心態：怕什麼

16:22東部海域規模4.0地震　宜蘭最大震度3級

「疫情沒嚴重成這樣！」陳時中不禁返鄉　只點名2件事很重要

比對去年6月！鄉民揪CDC圖卡「少了1細節」抗議：還要另外找

「罵總統1句話」秒被抓去關！土耳其女記者凌晨落網　恐坐牢4年

春節期間落實「零剩食」　台東環保局籲鄉親守護地球

5大減肥誤區：愛沾醬、水果當晚餐　小心越減越肥

又被說像宋智雅！　斯亞「從小一直被說像誰」：希望得到基本尊重

喬科維奇打算參加2023澳網　主席談球王遭遣返：溝通不良

高空跳傘刺激又紓壓　台東下一個推動的空域活動

鴻佰4確診新竹3處密集接觸點曝光　竹縣府：足跡重疊者快去篩

砂川理查確診軟銀累計12人　巨人小林誠司也染疫

提前退租扣押金不爽！正妹網紅大破壞「滿地不明紅液」：起訴我吧

快訊／長榮鳳凰再+1！確診男櫃台女友「是打工學生」

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

快訊／今增52例本土！另增37例境外移入

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

板橋挖到「5000年巨大古木」！學者揭重要價值

快訊／高雄足跡曝！好市多多次入列、漢神巨蛋、IKEA

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事：升四級也沒用

即／鴻佰4確診生活圈在新竹　1200人急篩檢

爆乳鋼琴YouTuber早露臉！粉絲驚：PR值90+

春節還敢返鄉？　網點3關鍵一定回家

「6步驟」內用防感染　醫喊別動桌上這東西

快訊／桃園23處足跡公布！

2022「大破財」4生肖！專家：當心被騙光

本土確診地圖曝　6縣市變色！高雄超越雙北

更多熱門

相關新聞

即／查酒駕疑遇確診者　高雄2警緊急PCR

即／查酒駕疑遇確診者　高雄2警緊急PCR

高雄市兩名員警22日晚間接獲要進行PCR篩檢通知，主要是在19日在執行攔查酒駕勤務時，一名男子疑似有陽性反應，所以才通知採檢，目前兩名員警請假在家進行自主管理，等待採檢結果中。

快訊／北市公布亞旭移工足跡！

快訊／北市公布亞旭移工足跡！

18212案匡列採檢結果皆為陰性

18212案匡列採檢結果皆為陰性

快訊／台中銀南崁分行員工同住家人染疫　1／24暫停營業！

快訊／台中銀南崁分行員工同住家人染疫　1／24暫停營業！

過年不開接種站！柯文哲：25日加開量能「只剩BNT」　民眾別挑三揀四

過年不開接種站！柯文哲：25日加開量能「只剩BNT」　民眾別挑三揀四

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫omicron圖卡字卡指揮中心CDC居住縣市確診案例PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今增52例本土！另增37例境外移入

最寵老婆4星座男！Top 1有求必應

確診男高雄騎回台北　足跡網怕爆

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

澎恰恰亮存摺「已賺3000萬」！債主正面槓上

「升三級都難擋！」台大醫：建議兩招自救

美：第3劑打mRNA疫苗　Omicron防護力最有效

17歲男「賣腎買iPhone」　10年後現況曝

泌尿醫警告：4種水別喝「放過夜細菌暴長」！

即／宜蘭礁溪某五星溫泉飯店「傳有人確診」！

板橋挖到「5000年巨大古木」！學者揭重要價值

快訊／高雄足跡曝！好市多多次入列、漢神巨蛋、IKEA

Omicron亞變種「BA.2」蔓延40國　全球破萬例

怎會以為要升三級？醫喊不做這2事：升四級也沒用

阿諾肇事爆嚴重車禍！駕駛滿頭血

更多

最夯影音

更多
耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了
朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

朴信惠「紅毯甜吻」崔泰俊..誓言講到哽咽　絕美婚禮曝光！「金嘆」李敏鎬等大咖都來了～

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

嗨咖貴賓狗窗前雀躍彈跳　柯基冷眼看：室友又開趴了

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

婦人喬車位「機車插2格中間」　正義哥阻止遭回：什麼資格管

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

住院遇阿伯狂掀門簾騷擾... 凌晨1點被偷看！嚇到睡不著

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面