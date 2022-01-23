比對去年6月！鄉民揪CDC圖卡「少了1細節」抗議：還要另外找

▲許多人看了這兩天的記者會，對圖卡的一個細節感到納悶。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增52例本土病例、37例境外移入。就有不少網友看記者會時，不禁冒出疑惑，「現在境內數字比境外數字還高，結果圖卡洋洋灑灑列出一堆外國地區數字」，納悶為何字卡上沒有本土確診縣市的數字，這樣根本不能傳達大部分民眾想看的資訊，話題一出爆共鳴。

有民眾一邊看記者會，心中一邊浮現問號，忍不住在PTT的Gossiping板上問卦，「為何境外數字比境內詳細？」質疑如果以後台灣破百例、破千例，圖卡上也是繼續列境外數據嗎，「真的有人會在乎境外移入幾例嗎？」另一人則問卦，「本土確診案例個別縣市多少例？」說他就只想知道自己居住和工作的縣市有沒有確診案例，沒有的話就想關電視了。

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就有一位網友以「CDC 製圖技術之演進」為題問卦，認為現在的圖卡無法傳達大部分民眾想看的資訊，並列出過去的圖卡來比較。首先是去年6月，「這時本土 > 境外，所以秀出各縣市有幾例本土是非常合理」；再來是9月，雖然疫情有降溫，但還是有寫出縣市。

▲▼去年不管是6月（上圖）還是9月（下圖），圖卡都有列出案例居住縣市。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

到了今年1月，因為本土+0，而境外數增加，所以開始寫入境國家，他覺得很合理，外加政府在今年1月11日推動落地採檢，所以1月12日的圖卡增加顯示不同種類的境外移入，這時本土4、境外92，他也覺得說得過去，「可是昨天開始，本土數82，遠大於境外移入48，這時下方卻只有顯示入境國家，這不會是一般民眾想看的資訊」，且今天也是這樣。

▲▼今年本土疫情尚未爆發前，畢竟是境外病例為主，原PO認為詳細列出入境國家還合理。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

原PO認為，這樣呈現的話，想知道更詳細資訊的人，就要花時間去找資料，無助於警惕確診數高的縣市民眾，不禁質疑道，「還是該製圖有想傳遞別的想法，我這個無知老百姓看不出來。」

▲▼近幾日本土病例大於境外移入，就有網友認為，應該要列出居住縣市。（圖／翻攝自YouTube／衛生福利部疾病管制署）

貼文一出爆共鳴，「境外國家這麼詳細要幹嘛」、「國內資訊不公布清楚點，真的超爛」、「境外放超大，然後分析國外幹啥」、「確診地圖、熱區都不做了」、「不想知道境外+幾例」、「本土資訊比較重要」、「現在明顯重點在本土病例，製圖卻沒跟上」、「這幾天本土分佈還要另外找，真的不便。」