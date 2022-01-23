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新增高雄個案台南足跡　黃偉哲呼籲足跡重疊者儘速前往篩檢

▲台南市長黃偉哲指出，23日新公布高雄50多歲男性個案18399 ，1月20日曾前往台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關涉足地點皆已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，雖然台南沒有確診個案，但有外縣市確診者曾經造訪台南，呼籲與確診者足跡重疊的朋友趕緊前往篩檢，並進行自我健康監測。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲首先表示，23日台南市沒有確診個案，感謝市民朋友配合防及第一線醫護同仁的努力，然而雖然台南沒有確診個案，但有外縣市確診者曾經造訪台南，呼籲與確診者足跡重疊的朋友趕緊前往篩檢，並進行自我健康監測。

▲台南市長黃偉哲指出，23日新公布高雄50多歲男性個案18399 ，1月20日曾前往台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關涉足地點皆已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，23日新公布高雄50多歲男性個案18399 ，1月20日曾前往台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關涉足地點皆已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，23日新公布高雄50多歲男性個案18399 ，1月20日曾前往台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關涉足地點皆已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲指出，23日新公布高雄50多歲男性個案18399 ，1月20日曾前往台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關涉足地點皆已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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衛生局長許以霖針對高雄個案足跡進行說明，案18399為高雄50多歲男性，1月20日曾前往台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關足跡地點皆已完成清消，該案之前已完整接種2劑COVID-19疫苗，無症狀，因獲知其同事的親戚確診（案18211），故1月22日自行做居家快篩陽性，後續轉介至醫院採檢確診。

案18399於台南市共匡列27人，皆已安排採檢。另高雄案18212於台南市匡列之接觸對象採檢結果皆為陰性；高雄案18352於台南市匡列70位接觸者，其中69位採檢結果為陰性。

▲台南市長黃偉哲指出，23日新公布高雄50多歲男性個案18399 ，1月20日曾前往台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關涉足地點皆已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局進一步說明，為服務有接種高端疫苗追加劑需求的市民，台南市將於1月25日週二在北區許石音樂圖書館開設高端疫苗追加劑接種站，歡迎設籍台南的市民透過「台南COVID-19疫苗接種預約系統」進行預約，接種當日並攜帶身分證、健保卡、黃卡前往。

▲台南市長黃偉哲指出，23日新公布高雄50多歲男性個案18399 ，1月20日曾前往台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關涉足地點皆已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，至22日止，共接種300萬2366劑次，人口涵蓋率78.4％；第二劑涵蓋率70.1％；加強劑及追加劑涵蓋率12.5％、劑次涵蓋率161.0％。

有關各界關心質疑北部有餐廳發生一連串群聚感染，但台南餐廳日前發生確診個案後，同桌客人採檢結果皆為陰性的情況，黃偉哲表示，是否感染取決於個人體質、接觸狀況以及病毒感染模式等等，例如亞旭公司移工共用通鋪，但並非全部的人都感染，是否染病有許多主客觀因素，不可一概而論。

衛生局長許以霖進一步說明，是否染病相當一大部分取決於與確診者接觸時間長短，然而，疫情至今，疫苗接種率大幅提升，甚至第三劑的涵蓋率也已經達到12.5%，疫苗絕對能大幅降低感染風險，因此呼籲所有市民朋友踴躍接種疫苗，積極進行自我防護，相信這一波疫情也能順利度過。

▲台南市長黃偉哲指出，23日新公布高雄50多歲男性個案18399 ，1月20日曾前往台南市施家小卷米粉、永泰興蜜餞行、周氏蝦捲台南總店，相關涉足地點皆已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，台南市即日起強化二級防疫新生活，提醒市民務必完整接種COVID-19疫苗，符合接種追加劑資格者，儘速接種追加劑；戴口罩、勤洗手、保持社交距離、落實實聯名制，關心疫情消息，使用居家快篩進行自我檢測；並維持規律的生活作息，選擇安全的場域，共同嚴守社區防線。

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