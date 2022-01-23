南消二大隊「福虎迎春、防災保身」趣味大挑戰　加碼防災宣導活動

▲台南市消防局第二大隊與台南市消防之友會第二辦事處，辦理「福虎迎春、防災保身」趣味大挑戰及摸彩宣導活動，提升防火防災知能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第二大隊與台南市消防之友會第二辦事處，春節前為提醒民眾防火、防災憂患意識，於23日上午8時至12時在台南市麻豆區總爺藝文中心辦理「福虎迎春、防災保身」趣味大挑戰及摸彩宣導活動，藉此活動拉近與民眾關係，進而透過活動教育內容，提升防火防災知能。

本次大會並頒發「展肌美、秀防災」健體比賽優勝選手，優勝選手第一名為蔡忠恩、第二名為今關喜久子、第三名為洪悅斌，林宏文、謝秀梅、葉隆興、林逸庭、王子朋、游登融、李惠心等人為優勝人員，獲獎人員並擔任活動現場防災宣導大使，進行各項宣導活動，提升活動熱度。

主辦單位為提高民眾參與度，較早到場民眾，加發摸彩券。民眾參加各項關卡，除藉由活動學習消防知識，通過關卡亦可獲得園遊卷。摸彩最大獎有電視機、平板電腦等獎項，寓教於樂還有豐富禮品帶回家。

此次活動內容：（一）消防趣味競賽活動-防災安全健康步道：此項首創活動吸引大量人潮，第二大隊大隊長丁春能與消防人員極力構思此一活動，活動融合知識及趣味性，目的在於建立主動學習消防知識，將防火防災知識融入闖關活動中，讓民眾從中認識防火安全知識，強化活動宣導效果。

自2021年首度舉辦打造消防安全健康步道趣味競賽活動，獲得熱烈回響，今年提高獎金，第1名民眾獎金高達1萬元禮券，吸引400名民眾熱情參與，最後得獎名單，社會組第1名為黎晉雲、第2名許聰軒、第3名許如龍。 國小組第1名為林昶宇、第2名郭翊廷、第3名黃翌晴。藉由口述宣導標語並講述其意義，藉此趣味活動拉近消防與民眾距離。

本年度推出以下10 項標語，提醒民眾注意防災：1.冬天泡澡暖呼呼，室內通風保平安；2.多項電器共插座，易生短路成災禍；3.起火油鍋馬上蓋，全家大小無災害；4.避難路線要明瞭，臨危之際不慌亂；5.寶貝放炮要盯牢，以免受罰傷荷包；6.裝設住宅警報器，守護居家最安全；7.瓦斯漏氣勿驚慌，千萬不可動開關 ；8.地震來時不慌張，生命安全有保障；9.颱風來時不輕忽，防災避難不馬虎；10.山林田野燃燒易，消防滅火很不易。

（二）趣味闖關活動：活動目的在於建立主動學習消防知識，將防火防災知識融入闖關活動中，讓學生從中認識防火安全知識，強化活動宣導效果。計有以下項目，分別為1.防災擲骰套圈圈。2.防災宣導推推樂。3.防災宣導準投王。4.防災宣導保齡球。5.防災宣導彈珠台等饒富趣味闖關活動。（三）消防宣導體驗集章活動：活動目的在於建立防火防災觀念，讓市民熟悉防火安全知識，藉由體驗集章活動引導市民了解居家防火安全知識及避難逃生要領，讓市民從中認識防火安全知識，強化活動宣導效果。計有1、心技戰將-教導民眾CPR學習操作，讓心動起來，搶救病患。2、疑雲密佈－模擬火場濃煙並學習如何於濃煙中採低姿勢逃生。3、翻滾吧！男孩－身上著火怎麼辦？保命三要訣停、躺、滾。4、勇者向前行-讓民眾體驗消防著裝，感受消防員真正執行勤務時的負重。5、震確解答-地震自保趴下DROP、掩護COVER、穩住HOLD。

競賽國小組第1名林昶宇、第2名郭翊廷、第3名黃翌晴 競賽社會組：第1名黎晉雲、第2名許聰軒、第3名許如龍、第4名蔡麗萍、第5名黃寘涵、第6名王秋燕、第7名吳昭君、第8名林美君、第9名劉又甄、第10名沒到棄權

市長黃偉哲表示，防火、防災宣導於風光優美、綠樹成蔭的總爺藝文中心舉辦，吸引很多家長與小朋友全家參加，有效提升全民防災意識、家庭防災觀念，藉由各項關卡，以多元、活潑、趣味的方式進行防火教育，民眾學習自救救人，並為下一代的防災教育扎根。

台南市消防之友會第二辦事處與台南市義消第二大隊，於活動中一併表揚2021年績優消防、義消人員，表揚警、義消同仁辛勞，提升消防士氣，由台南市長夫人劉育菁、消防局長李明峯與義消大隊長郭達陽及貴賓進行表揚，績優警消為第二大隊隊員林顯仲、黃培林；績優義消為麻豆義消分隊隊員陳信源、麻豆婦宣分隊小隊長郭碧秀、下營義消分隊隊員戴佳宏、下營婦宣分隊隊員陳貞花、官田義消分隊副分隊長蔡佳村、六甲義消分隊小隊長陳瑞雄、玉井義消分隊幹事陳宗揚、玉井山搜分隊小隊長廖家輝、楠西義消分隊副小隊長李勇達、南化義消分隊副小隊長黃宏傑。消防之友會第二辦事處自2019年成立後，於胡正德處長領軍下，積極參與社會公益，舉辦多場宣導活動，積極提升民眾防災意識。