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南消善用市府報廢車輛　落實消防分隊車禍救援訓練

▲台南市政府移撥報廢車輛，供台南市消防人員進行車禍搶救演練，提升搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府移撥報廢車輛，供台南市消防人員進行車禍搶救演練，提升搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

消防人員執行車禍救援案件日益頻繁，發生重大車禍現場常可見傷者被壓困於車下或變形車內，增加消防人員搶救困難與危險，消防人員平時除加強專業基礎救援訓練外、也需充分了解車輛構造重心及善用各式脫困工具，才能以更有效率及安全的方式來執行救援任務，避免造成受困者的二次傷害及現場人員安全危害。

以往消防局在辦理車禍救援訓練時，可使用的車輛資源十分有限，台南市議會穎艾達利、李中岑、蔡育輝、陳怡珍、周奕齊、沈震東、郭鴻儀、李宗翰、李偉智及吳禹寰等議員，於台南市議會第3屆第5次定期會議聯合提案，並共同推動及協助媒合下，讓市府各局、處機關提供各款式的報廢車輛，目前已移撥供訓練用報廢車達29輛（都發局1輛、農業局2輛、教育局2輛、東南地政1輛及警察局23輛），配置於各救災救護大隊車禍救援練習時使用，消防局特別感謝議員們的支持與協助。

▲台南市政府移撥報廢車輛，供台南市消防人員進行車禍搶救演練，提升搶救效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示救災現場，往往是分秒必爭，唯有仰賴專業基礎訓練及足夠的訓練教材，讓救災任務得以更加快速、熟練及安全的完成，而消防局平時除加強辦理車禍救援相關訓練，也完成了各分隊車輛脫困及穩固工具（手搖式千斤頂 Hi-Lift、墊木塊）的配置，再加上陸續移撥的各式報廢車輛供實務練習使用，不僅達到訓練最大成效，並也善盡公有財產之最終的使用效益，並保障市民生命財產安全。

消防局局長李明峯表示，車禍事故的處理效率與風險，已是消防人員所面臨之課題與挑戰，消防人員平時反覆熟練車輛壓困救援的六大基本步驟（現場整體評估、穩固車輛、頂昇作業、跟隨負載、安全鎖固、傷患脫困），於救災現場，展現安全的作業原則，讓受困傷者得以順利的救出並立即刻醫，有效率的完成人命救助任務。

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