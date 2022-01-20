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南消五大隊結合義消防火宣導 　直播互動教學送合格標章電器

▲台南市消防局第五大隊直播暖場，於19日晚上邀請大灣義消防火宣導隊分隊長蘇愛惠與民眾直播互動，除線上教學外，線上有獎徵答送出合格標章電器及精美禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊直播暖場，於19日晚上邀請大灣義消防火宣導隊分隊長蘇愛惠與民眾直播互動，除線上教學外，線上有獎徵答送出合格標章電器及精美禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「虎你平安-居家幸福」，台南市消防局第五大隊直播暖場，為新年度展開一系列的防火宣導活動，於19日晚上7時30分，特地邀請大灣義消防火宣導隊分隊長蘇愛惠與民眾直播互動，現場與民眾互動熱絡，除線上教學外，線上有獎徵答送出合格標章電器，及數樣精美禮品。

針對2021年電器因素引火高達32%比例，結合分隊長蘇愛惠自身多年災後訪視經驗，各種因為容易忽略的家庭用電所造成的火警原因，透過直播方式分享給民眾。

▲台南市消防局第五大隊直播暖場，於19日晚上邀請大灣義消防火宣導隊分隊長蘇愛惠與民眾直播互動，除線上教學外，線上有獎徵答送出合格標章電器及精美禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五大隊指出，1月22日上午9時，第五大隊將首次與永康區公所於台南市立總圖書館合作辦理119擴大防火宣導闖關活動，在迎新春前際，學習新的災害預防觀念，為居家安全汰舊換新。此外，2022年度仍有結合各區公所的住警器補助發放，仍持續進行至5月底，可先聯繫戶籍地所轄里長或區公所，符合資格者一戶一顆數量有限，提醒市民別流失自己補助的權利喔! 另外，提醒大家，珍惜救護資源不濫用,救護車禮讓，病人保平安；看見他人有嘴歪含滷蛋，走路走斜斜，疑似中風快打119。

▲台南市消防局第五大隊直播暖場，於19日晚上邀請大灣義消防火宣導隊分隊長蘇愛惠與民眾直播互動，除線上教學外，線上有獎徵答送出合格標章電器及精美禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第五大隊大隊長邱淵明表示，新年網絡互動學習，審視家中安全環境，讓虎年過得平安又安全，也讓擔心變種病毒減少外出的民眾，又多了一項防火宣導互動方式，讓民眾在家就可獲得防災知識，同時提供精美禮品吸引網友學習動力。

▲台南市消防局第五大隊直播暖場，於19日晚上邀請大灣義消防火宣導隊分隊長蘇愛惠與民眾直播互動，除線上教學外，線上有獎徵答送出合格標章電器及精美禮品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，先行跟民眾拜個早年，變種病毒在本土案例增加的情形之下，民眾有長時間在家中，莫疏忽安全性，透過網路直播互動教學，可檢視改善家中危險因子，以利減少災害發生，達到多一些居家安全。

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