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消五大隊結合永康區公所　辦「虎你平安-居家幸福」闖關嘉年華

▲台南市消防五大隊首度與永康區公所協同辦理，選在新總圖舉辦消防嘉年華活動，吸引大批民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防五大隊首度與永康區公所協同辦理，選在新總圖舉辦消防嘉年華活動，吸引大批民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由於年關將近，為了讓民眾能夠平平安安過年，五大隊22日上午9時至12時舉辦一系列防災闖關活動，希望藉由活動提高民眾的防火、防災意識，而此次活動首度與永康區公所協同辦理，選在最美麗的新總圖做為活動地點，現在還準備多樣精美限定限量宣導品，吸引大批民眾參與！

▲台南市消防五大隊首度與永康區公所協同辦理，選在新總圖舉辦消防嘉年華活動，吸引大批民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動也加強防疫措施，讓民眾了解常見於網路上流傳許多消防常識，並不盡然皆是正確的觀念，若在災害發生時做了錯誤的動作，反而易讓自己置身於危險之中。所以民眾把握現場學習交流的機會，懂得該如何在平時做好防火、防災準備及如何在火場中做出正確處置，才能真正的預防火災發生，並在災害發生時，將傷害、損失減至最小。

▲台南市消防五大隊首度與永康區公所協同辦理，選在新總圖舉辦消防嘉年華活動，吸引大批民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在多項的闖關活動中，救護類的關卡，也提醒大家，珍惜救護資源不濫用,救護車禮讓，病人保平安；看見他人有嘴歪含滷蛋，走路走斜斜，疑似中風快打119。五大隊亦極力於宣導民眾於家中裝置住宅用火災警報器。由於當人們處於睡眠狀態中，對外界的視覺、嗅覺及觸覺較為遲鈍，很難覺知火災初期的光、煙及熱，難以及早發現火災。等到驚醒時，往往已深陷火海，難以倖存。藉由住宅用火災警報器偵知火災並發出警報聲響的功能，能讓人們及早發現火災，便能愈早進行避難行為。所以住宅用火災警報器可以說是居家安全守護神！

▲台南市消防五大隊首度與永康區公所協同辦理，選在新總圖舉辦消防嘉年華活動，吸引大批民眾參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第五大隊大隊長邱淵明表示，考量疫情加強防疫措施下，讓民眾把握新年現場的互動學習，了解火災預防的重要性，讓無論工作或家中都能有安全環境，讓虎年平安學習又安全。

消防局局長李明峯表示，變種病毒在本土案例增加的情形之下，正逢寒假讓莘莘學子們有學習的機會，把握現場濃煙驗屋的模擬火災發生時，煙流竄的危險性，莫輕忽關門的重要，透過實際警義消團隊的互動教學，讓民眾們懂得檢視改善環境危險因子，預防災害發生，居家安全多一份保障。

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