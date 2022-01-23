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東加火山噴發掀神秘巨浪　秘魯6千桶原油外漏發布環境緊急令

▲▼ 南太平洋東加王國海底火山15日大規模噴發引起異常巨浪，導致秘魯發生漏油事件。圖為穿著保護裝備的工作人員在海灘清理油汙。（圖／達志影像／美聯社）

▲東加王國海底火山15日大規模噴發引起異常巨浪，導致秘魯發生漏油事件。圖為穿著保護裝備的工作人員在海灘清理油汙。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社利馬22日綜合外電報導

南太平洋東加王國海底火山15日大規模噴發引起異常巨浪，導致秘魯發生漏油事件；由於沿岸地區漏油持續蔓延，秘魯當局今天發布環境緊急命令。

據這項為期90天的命令，秘魯政府表示，計劃針對21處海灘實施「永續管理」。一間煉油廠的油輪15日卸貨時受巨浪影響，導致6000桶原油外漏，使這些海灘遭受汙染。

秘魯環境部指出，環境緊急狀態令的一項目標，是在災後加強籌組各機關與團隊合作。

在利馬（Lima）附近發生的漏油事件不僅汙染海灘，也導致鳥類死亡並重創漁業與觀光業。

發生漏油事故的煉油廠位在利馬附近的本塔尼拉（Ventanilla），隸屬於西班牙石油公司力豹仕集團（Repsol），秘魯政府將向這一能源巨頭求償。

環境部並表示，174公頃的海洋、海灘和自然保護區受漏油影響；這一面積相當於相當於270個足球場。

相關人員雖已清理漏油數日，環境部表示他們現在發布緊急命令，是因水中的原油不斷擴散，如今距離最初洩漏地點已達40公里。

環境部今天宣布緊急事態時表示：「（原油）洩漏事件相當於對沿岸海洋生態系統造成重大影響的突發事件，（這一地區）擁有重要生物多樣性。」

環境部並說，短期內，力豹仕集團得負責緊急清理行動。

力豹仕集團表示，漏油之所以發生是太平洋海底火山噴發引起異常海浪導致的。

力豹仕集團並說，秘魯政府沒有示警世界另一端的海底火山爆發可能會導致洶湧巨浪，因此該公司不對漏油事件負責。

這一西班牙能源巨擘今天也發表聲明，簡要說明了動員1350人使用各種設備進行的清理工作，並說公司「正在全力以赴處理漏油的補救事宜」。

此外，漁民以及其他靠海維生、仰賴觀光業的當地人上週發起抗議，對頓失生計表達不滿。

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