「嬰睡紙箱流鼻水」討抱抱　釋迦媽寒風餵奶！心疼背影曝：快買爆

▲寶寶裝在箱子裡，過程哭鬧要媽媽抱。（圖／翻攝李柏瑟臉書粉專）



網搜小組／劉維榛報導

「桃園媽媽」李柏瑟在臉書粉專透露，16日早上去一趟虎頭山，順道關心疫情下路邊攤的生意狀況，結果揪心直擊「辛酸一幕」，有一攤老闆娘在賣釋迦，但後面紙箱裝了一位可愛小寶寶，但天氣太冷，寶寶頻銀流鼻水討抱抱，畫面曝光後，引發網友狂呼買爆，希望能揪團讓他們早點回家。

李柏瑟著急直呼，當時飄著雨又低溫，「假如不是為了生活， 誰願意冒著雨，頂著寒風，帶著孩子一起在路邊做著小生意？」她隨即走上前買了2箱釋迦，希望讓老闆娘能早點回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，李柏瑟難過喊話，「這是擺路邊攤的生活寫照，為了渡三餐、每天要心驚膽跳的躲警察！這些弱勢家庭，面對經濟的壓力，生活的困境，心事誰人知？」

▲天冷又下雨，網友不捨寶寶裝在箱子裡 。（圖／翻攝李柏瑟臉書粉專）



暖舉曝光後，引發大批網友朝聖，紛紛呼喊揪團買爆，「這位攤商媽媽不畏艱苦，打拼過生活，我們也要以行動支持，用力買起來」、「偉大的媽媽～為母則強」、「我有小孩毛毯，好想給他們喔」、「再苦的日子都有人過，人生就是要有堅忍的意志力，只是希望大家多消費」、「需不需要毛毯？嬰用品」。

面對各界善心人士想捐嬰兒或生活用品，李柏瑟事後再度發文回應，「釋迦媽媽說：非常謝謝大家的愛心，還有更多辛苦的弱勢家庭需要喔！」而關心的過程中，李柏瑟也心疼分享小插曲，「因為天氣很冷，紙箱內的幼兒，流著鼻水，哭著要媽媽抱抱，媽媽正忙著做生意呀！我趕緊抱起孩子，幫她擦乾鼻涕，本來很怕生不給我抱，今天不僅要給我抱，還開心的笑咪咪。」

另有網友也到場捧場買釋迦，也瞭解釋迦媽媽的狀況，「今天去，有一位她丈夫的表弟在場共同叫賣，已確認不需捐嬰兒車，她家中有，純粹因為貨車無空間載才沒有帶來，所以我就買一些釋迦表示支持，也有告知她是看到李議員的貼文才來支持。」