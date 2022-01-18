▲基隆警結合宮廟關懷弱勢家庭，發送愛心便當傳遞社會溫情。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

年關快到了！各地角落的街友飢寒交迫、無處棲身。基隆市仁愛區玉聖宮與警友會合作，17日中午在基隆警第一分局延平街派出所門口前發送愛心雞腿便當，供街友及弱勢家庭享用，希望藉此活動拋磚引玉和社會大眾一起幫助需要協助的弱勢家庭。

基隆警第一分局表示，延平街派出所結合警友站及轄內玉聖宮，17日中午共同發起歲末愛心便當活動，當天中午在派出所門口前發送愛心雞腿便當，提供街友及弱勢家庭，並集資購買消毒水、口罩發送給弱勢家庭，協助度過疫情難關。

▲豐盛的愛心雞腿便當。

延平街派出所所長林文修表示，關懷弱勢是警察為民服務工作項目之一，平時就會透過探訪轄區民眾等方式瞭解需求，結合地方善心人士適時協助，透過社會善心團體發起寒冬送暖活動，希望能幫助弱勢、孤寡族群好好過年。

林文修說，也期待有更多的公益團體能共襄盛舉，一同關注社會上弱勢族群居家安全，善心人士集合在一起的愛心，猶如冬夜的火把，照亮黑夜、溫暖人心，證明人間處處有溫情。

▲延平街派出所所長林文修說，善心人士集合在一起的愛心，猶如冬夜的火把，照亮黑夜、溫暖人心。

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