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推廣台東鳳梨釋迦　縣府與全聯攜手行銷

▲台東縣政府與全聯攜手行銷，讓各地民眾可以在門市採買到台東釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣政府與全聯攜手行銷，讓各地民眾可以在門市採買到台東釋迦。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東市全聯旗艦大樓即將開幕，21日全聯總經理蔡篤昌率領副總及採購團隊來到台東，並與縣長饒慶鈴一同前往利吉釋迦果園，探視台東果農辛苦的種植成果，也為消費者們做品質把關。饒慶鈴表示，去年台東鳳梨釋迦遭遇銷售挑戰，感謝全聯與縣府攜手行銷，讓各地民眾可以在門市採買到台東釋迦；年節將至，邀請大家一起訂購，把甜蜜的祝福分享給朋友，讓台東鳳梨釋迦陪你過好年。

饒慶鈴與全聯蔡總經理一行人前往利吉，由卑南鄉果樹產銷班第40班蘇家賢班員，詳細介紹鳳梨釋迦的栽培技術。饒慶鈴說，台東友善耕作面積居全國第2、有機耕種面積全國第4，友善農業產出的優質農作就是台東品牌，保證高品質；面對1月份農曆年前萬噸的鳳梨釋迦採收量，產量進入高峰期，縣府團隊及相關單位持續努力推廣釋迦的年節銷售，拓展至國內各大通路，期盼透過全民行動力挺台東優質水果，歡迎全國鄉親踴躍前往全聯門市，以實際作為支持農民。

農業處表示，釋迦農民用心守護他們的果樹，每1棵都是農民的心血，再搭配台東得天獨厚的地理及氣候，台東的鳳梨釋迦絕對稱得上世界第一。目前嚴選台東鳳梨釋迦擁有外銷等級及產地嚴選2大特色，果實飽滿，切開可見如牛奶般細緻滑嫩的果肉，帶有淡淡鳳梨香氣，挑選時選擇果形端正圓潤，表皮綠中帶黃，同時留意蒂頭有無變黑，新鮮的鳳梨釋迦直接吃口感佳，熟軟後還可以冷凍保存，吃起來如同雪糕般，風味更佳。

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