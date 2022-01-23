大陸本土新增19例　國務院整治「粗暴式防疫」禁層層加碼

▲大陸確診新增數回落。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸22日新增新冠確診56例，境外輸入佔37例、本土病例佔19例，其中北京有9例確診。隨著春節臨近，大陸國務院22日強調，對來自不同風險區域的返鄉群眾，各地要分類、分區精準落實防控措施，防止政策執行簡單化、一刀切，防止層層加碼。

據大陸國家衛健委通報，22日新增確診病例56例。其中境外輸入病例37例，分別是上海13例、浙江6例、廣東5例、四川4例、雲南4例、山東3例、福建1例、廣西1例；有14例是由無症狀感染者轉為確診病例，分別是浙江6例、四川4例、廣東3例、廣西1例。

本土病例共有19例，分別是北京9例，其中豐台區6例、房山區2例、海淀區1例；天津5例，均在津南區；廣東3例，均在珠海市；河南1例，在安陽市；雲南1例，在西雙版納傣族自治州；包含1例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。新增疑似病例3例，均為境外輸入，均在上海。

隨著春節臨近，多地嚴陣以待防堵疫情擴散，然而「層層加碼」之下令民眾回家路充滿艱辛。河南周口鄲城縣長董鴻日前表示，「凡是中高風險地區試圖返回，不講你有沒有疫苗接種證明，不講你有沒有48小時核酸檢測…你只要返回，先隔離再拘留」。影片被上網後，董鴻遭受大量批評。

大陸國務院22日召開新聞發佈會，再次對「一刀切」現象做出了「嚴禁」的明確要求，指「春節臨近，人員開始返鄉，對於來自不同風險區域的返鄉群眾，各地要分類、分區精準落實防控措施，防止政策執行簡單化、一刀切，防止層層加碼」。

《央視新聞》也發表文章指出，疫情防控因為節日人員流動加大而有了新的挑戰，對此應該確立兩個社會共識，一是防控確實不能松懈，基層工作人員確實不易，需要理解與關愛；二是防控防的是病毒、不是百姓，堵截式的粗暴防控絕不可取。