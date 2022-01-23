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Omicron症狀輕？　日本重症者3週內「狂飆8倍」

▲▼日本疫情,東京疫情,東京街頭,日本街頭,涉谷。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本重症患者暴增至8倍，影響到醫療量能。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本22日單日新增確診首度突破5萬大關，儘管專家指出，新變異株Omicron重症率較Delta變異株低，然而受到疫情升溫影響，日本全國的重症患者在短短3週內暴增至8倍，引發專家擔憂。另一方面，根據《日本放送協會》報導，首都圈的大學醫院也陸續傳出，患有既有疾病的民眾在感染Omicron後病情急速惡化的案例。

根據《時事通信社》報導，日本第6波疫情襲來，全國各地確診數紛紛刷新紀錄，而全國的單日新增確診更是在疫情爆發以來，第一次突破5萬例。受此影響，儘管Omicron多為無症狀或輕症，仍然對醫療系統產生衝擊，甚至直接影響的急診醫療。

▲▼日本,新冠。（圖／路透）

▲日本單日新增確診22日突破5萬例。（圖／路透）

根據厚生勞動省的最新數據，1月1日的重症患者為51人，但是隨著染疫人數直線飆升，1月8日來到89人，1月15日來到233人，3週後的1月21日的重症患者更是時隔3個月突破400人，22日也來到424人。也就是說，儘管專家一致認為，新變異株Omicron的重症化風險較低，但由於整體確診數字提高，因此重症患者也在短短3週內，飆升至8倍。

根據《日本放送協會》報導，首都圈陸續出現病例是本身就有疾病，但卻因感染Omicron導致病情急速惡化。醫師表示，其中部分患者在Omicron上的症狀仍然輕微，但是受到間接影響，原有的疾病卻急速惡化。

事實上，有許多人因為已經接種完整疫苗，且認為Omicron症狀輕微，只是「輕微感冒」而已，因此掉以輕心。另一方面，如今更出現部分病患因為染疫而無法接受原有疾病的治療或手術，延誤到黃金時機。

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