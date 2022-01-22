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鹽水月津港燈節「禮物」驚艷全國　黃偉哲：做好防疫到台南賞燈最幸福

▲被譽為全台最美水岸藝術燈節，由，台南市長黃偉哲於22日晚上熱鬧啟燈，並搭配人氣樂團「告五人」的精彩演出，呈現月津港燈節的華麗繽紛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲被譽為全台最美水岸藝術燈節，由，台南市長黃偉哲於22日晚上熱鬧啟燈，並搭配人氣樂團「告五人」的精彩演出，呈現月津港燈節的華麗繽紛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

被譽為全台最美水岸藝術燈節，歷經1年沉澱，今年再度強勢回歸的「2022月津港燈節」，台南市長黃偉哲於22日晚間熱鬧啟燈，首度引進200台無人機、24艘無人船聯合展演，搭配人氣樂團「告五人」的精彩演出，呈現月津港燈節的華麗繽紛。

▲被譽為全台最美水岸藝術燈節，由，台南市長黃偉哲於22日晚上熱鬧啟燈，並搭配人氣樂團「告五人」的精彩演出，呈現月津港燈節的華麗繽紛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年燈節以「禮物/PRESENT」為策展主題，5大燈區規模為歷屆最大，70組藝術團隊共83組作品為歷屆最多，展期自即日起至2月28日止，帶給全國民眾無與倫比的視覺藝術饗宴！議長郭信良及市議員李宗翰、趙昆原、蔡育輝、沈家鳳、張世賢、劉米山等皆到場共襄盛舉。

▲被譽為全台最美水岸藝術燈節，由，台南市長黃偉哲於22日晚上熱鬧啟燈，並搭配人氣樂團「告五人」的精彩演出，呈現月津港燈節的華麗繽紛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，「月津港燈節」是台南非常重要的節慶活動，很高興今晚在各界期待下啟燈，並因應防疫需要，落實實聯制、戴口罩、人流管控等防疫措施，而隨著鹽水水域整治有成，今年燈節的規模較以往增加近3倍，更首度安排無人機表演、「teamLab」沉浸式互動投影《彩繪水族館》等豐富節目，精彩度保證破表，歡迎全國朋友一起到台南度過有溫度、有亮光的「月津港燈節」。

▲被譽為全台最美水岸藝術燈節，由，台南市長黃偉哲於22日晚上熱鬧啟燈，並搭配人氣樂團「告五人」的精彩演出，呈現月津港燈節的華麗繽紛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局長葉澤山指出，「月津港燈節」走過10年，是台南極具代表性的文化節慶，也是台灣水岸藝術燈節的指標品牌，近年更成為許多新銳藝術家嶄露鋒芒的重要發表平台，每年吸引數十萬遊客造訪鹽水，隨著「月津港燈節」的成功，南市府團隊也逐年爭取前瞻基礎建設經費，進行各項景觀升級，逐步建構鹽水小鎮整體藝術風貌。

近年鹽水水岸公園等各項工程，已陸續建置完工，因此月津港燈節布展範圍隨之擴大，作品數也是歷年最多，一天逛不完歡迎再多來幾趟鹽水，38天的展期，邀請國人朋友做好萬全防疫前來參觀，一同感受這場精彩的光影盛宴。

22日晚上開幕以陸、海、空三種不同形式的表演相互搭配，陸域首段演出以「希望之光」為主軸，在小提琴優雅的琴聲中，由「Fire Major」光舞團舞者，在水岸呈現令人耳目一新的光影律動，第二段演出「夢想起航」，邀請人氣樂團「告五人」帶來〈愛人錯過〉、〈披星戴月的想你〉等多首膾炙人口的歌曲；海域演出則由雷虎科技股份有限公司贊助24艘無人船，在月津港水域以隊形及光影變化，展現科技藝術交會之美；重頭戲200台無人機群則貫串整段開幕展演，在空中變化各式大型圖案，搭配冷光煙火秀，場面盛大令人歡呼連連。

▲被譽為全台最美水岸藝術燈節，由，台南市長黃偉哲於22日晚上熱鬧啟燈，並搭配人氣樂團「告五人」的精彩演出，呈現月津港燈節的華麗繽紛。（圖／記者林悅翻攝，下同）
除了精彩的陸海空共演外，近年致力於推廣文化、打造永續企業的台灣電力股份有限公司，本次也特別贊助無人船專場演出，以「水流引光」、「跨域共演」、「未來啟航」3段主題，展現台電「綠能」、「智慧」、「永續」的發展願景，與「月津港燈節」多元藝術作品互相呼應。

文化局表示，「月津港燈節」以其藝術性享譽全國，除了是今年多組參與台灣燈會創作團隊的作品孵育器，也是國內首先以藝術策展重新定義燈會活動，讓整個鹽水蛻變為小鎮無牆美術館的燈節。

▲被譽為全台最美水岸藝術燈節，由，台南市長黃偉哲於22日晚上熱鬧啟燈，並搭配人氣樂團「告五人」的精彩演出，呈現月津港燈節的華麗繽紛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本屆以「禮物/PRESENT」為策展主題，首度在永成戲院，由國際知名日本藝術團隊「teamLab」，建構專屬的沉浸式互動投影《彩繪水族館》作品，市長黃偉哲開心體驗，大讚是台南行春必訪景點；另新闢的公18-4、2、3、16展區、鹽水車站燈區及徵件區的船屋，都是今年相當值得探訪的秘境景點！車站燈區也將在23日晚上6時30分，以聲音與音像帶來共感體驗滿分的聲音藝術派對，千萬不要錯過！「2022月津港燈節」展期自22日起至2月28日止，更多詳情請至活動官網查詢(https://www.yuejinlanternfestival.com)。

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