針對移工防疫進行規範　黃偉哲呼籲移工盡速施打疫苗

▲台南市長黃偉哲表示，呼籲所有移工朋友趕緊前往施打疫苗，即使移工身分非合法，現階段也不會追究。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市長黃偉哲表示，22日北台灣傳出移工感染鏈，造成確診數暴增，他呼籲所有移工朋友趕緊前往施打疫苗，即使移工身分非合法，現階段也不會追究，請所有移工朋友盡快前往醫療院所施打疫苗，然而對於移工工作場域及宿舍的安全衛生查察仍屬必要，台南市勞工局會積極查核。

勞工局表示，去年至今，已針對轄內所有移工宿舍加強查察，對移工宿舍配有交通車的部分，一併落實稽核；並由勞工局、衛生局及經發局成立「企業快篩輔訪小組」，在疫情嚴峻期間鼓勵企業自行辦理快篩掌握員工健康狀況，另為避免移工外出購物感染的風險、亦比照國人設計「國際版」的台南便利送，由單一窗口向移工收單後，向市場窗口下訂單，再由計程車配送，降低外出購物的需求。

勞工局長王鑫基表示，疫情期間跨國人力間防疫的業務更顯得重要，勞工局業已針對轄內有聘僱移工之事業單位進行通盤訪視，並持續輔導事業單位落實遵循防疫指引，如移工分流管理、外出管理措施（TOCC、戴口罩、保持社交距離）落實代購機制等。又現行雇主要從國外引進外國人，需依「因應COVID-19 我國邊境嚴管措施移工專案引進計畫」申請查核外國人入境住宿地點，查核項目包括移工住宿類型(住宿使用空間、住宿房間類型、房間人數及地址)及住宿地點之規劃(是否符合外國人生活照顧服務計畫書規定)，以確保移工住宿環境，督促雇主落實相關防疫規定。





又鑑於近期傳出郵寄肉製品來台遭檢出非洲豬瘟，為防堵非洲豬瘟、提高整體防疫意識，勞工局將持續翻譯多國語言宣導文宣，並提供第一線移工管理人員防範非洲豬瘟等最新政策訊息，提醒移工不要輸入或購買非法豬肉製品以免受罰。





勞工局，防疫不分國籍，健康更是普世價值，唯有齊心抗疫才能讓生活持續回歸常態，勞工局持續以移工和雇主的立場為出發點，提供各項軟性、多元的服務，疫情期間持續編印多國語言防疫宣導圖卡、資訊，印製免費海報供民眾、雇主使用，若雇主或市民有海報之需求，可來電索取（06-2979935、06-6373463、06-2935237、06-6326546），該局將免費郵寄給民眾，大家一同為防疫努力。