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台南長照機構強化管制規範　黃偉哲籲請各長照機構積極配合

▲台南市長黃偉哲表示，台南市長照機構訪視措施，除配合中央流行疫情指揮中心的規定之外，台南市也有相關的防疫措施，全面防堵可能疫情感染鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲表示，台南市長照機構訪視措施，除配合中央流行疫情指揮中心的規定之外，台南市也有相關的防疫措施，全面防堵可能疫情感染鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲表示，長照機構訪視措施，除了配合中央流行疫情指揮中心的規定之外，台南市也有相關的防疫措施，全面防堵可能的疫情感染鏈，請各長照機構住民及訪視者積極配合。

▲台南市長黃偉哲表示，台南市長照機構訪視措施，除配合中央流行疫情指揮中心的規定之外，台南市也有相關的防疫措施，全面防堵可能疫情感染鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局長陳榮枝表示，台南住宿式長照機構針對訪視規範進行強化管制，包含老人福利機構、身心障礙福利機構、兒童及少年安置及安養機構以及長期照顧機構，必須進行全面篩檢，免除篩檢條件包含，完成兩劑疫苗接種達（含）14天以上，以及確診者須取得解除隔離治療通知書，且具發病日未滿三個月者。

▲台南市長黃偉哲表示，台南市長照機構訪視措施，除配合中央流行疫情指揮中心的規定之外，台南市也有相關的防疫措施，全面防堵可能疫情感染鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

訪客如需進行探視，全面採取預約制，且須出具訪視前3天內自費篩檢之陰性證明，每日固定時段，於指定公共區域內進行探訪，並保持社交距離，每位住民訪客不得超過三人；針對長照機構之新進住民，須出具入住前3天內自費採檢之陰性證明，且自入住次日起隔離14天。

▲台南市長黃偉哲表示，台南市長照機構訪視措施，除配合中央流行疫情指揮中心的規定之外，台南市也有相關的防疫措施，全面防堵可能疫情感染鏈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

機構住民如需請假外出，若未進行外宿，原則上無需進行篩檢；進行外宿者，返回機構前14日內曾接觸具COVID-19感染風險者或與確診病例足跡重疊者，須出具返回機構前3天內採檢之自費篩檢陰性證明。

關於機構內照護人員，兩劑疫苗接種率已達97％，未完成應接種劑次之工作人員，皆須出具7日內篩檢之陰性證明，南市府也積極鼓勵施打第三劑，並提供口罩、隔離衣、額溫槍及快篩試劑於轄內機構，也積極要求各單位每日進行自主檢核及回報社會局，發現疑似案例立即通報，如有確診，當即暫停服務。

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