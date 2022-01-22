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監護兒穿新衣戴新帽暖過新年　黃偉哲感謝一起關懷弱勢

▲台南市社會局辦理擁抱兒少捐衣活動，在黃偉哲市長陪定下，讓監護兒少在農曆年前挑選自己喜歡的秋冬新裝，感受來自社會各界的愛與溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局辦理擁抱兒少捐衣活動，在黃偉哲市長陪定下，讓監護兒少在農曆年前挑選自己喜歡的秋冬新裝，感受來自社會各界的愛與溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為關懷南市監護安置兒少，台南市社會局首度與開基玉皇宮、台灣優衣庫有限公司（UNIQLO）攜手合作，並於今(22)日在UNIQLO文賢店辦理擁抱兒少捐衣活動，讓監護兒少在農曆年前挑選自己喜歡的秋冬新裝，感受來自社會各界的愛與溫暖。

▲台南市社會局辦理擁抱兒少捐衣活動，在黃偉哲市長陪定下，讓監護兒少在農曆年前挑選自己喜歡的秋冬新裝，感受來自社會各界的愛與溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

監護兒少的大家長黃偉哲市長，在社會局長陳榮枝陪同下，特別到場致贈感謝狀，並與開基玉皇宮主委涂大松、艾一科技股份有限公司營運長呂詩虹、台灣優衣庫有限公司南區區經理劉芳秀等人士一同陪伴孩子們挑選喜愛的保暖衣物。艾一科技股份有限公司也共襄盛舉，提供1500份兒童創意繪畫比賽得獎作品PTFE薄膜口罩，給這群孩子們，防疫同時不忘發揮創意。

市長黃偉哲表示，特別感謝開基玉皇宮及涂主委對於社會慈善方面的不遺餘力，在去年用於防疫及紓困就已捐贈超過400萬元；另外，累計捐贈超過60000個住宅火災警報器價值超過千萬元，對社會公益盡心盡力，也彰顯玉皇大帝的慈悲。他也感謝UNIQLO提供給孩子新衣、潮衣，讓孩子們能夠穿新衣、戴新帽、過新年。

▲台南市社會局辦理擁抱兒少捐衣活動，在黃偉哲市長陪定下，讓監護兒少在農曆年前挑選自己喜歡的秋冬新裝，感受來自社會各界的愛與溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲進一步指出，因疫情影響，許多行業受到波及而減少捐款意願，非常感謝開基玉皇宮及艾一科技股份有限公司，持續關懷南市弱勢兒少，提供最實質的幫助；也感謝UNIQLO發揮社會企業的精神，不僅捐助衣物並熱情地出動志工陪同孩子們套量衣物、給予專業的挑選建議。期許監護兒少不畏生活困境學習一技之長，將來也能貢獻一己之力回饋社會，讓社會更為美好。

▲台南市社會局辦理擁抱兒少捐衣活動，在黃偉哲市長陪定下，讓監護兒少在農曆年前挑選自己喜歡的秋冬新裝，感受來自社會各界的愛與溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

開基玉皇宮主委涂大松表示，過往雖有很多單位曾捐助過在地弱勢兒少，但較少機會讓孩子可以自行挑選喜歡的衣物，因此今年特別與UNIQLO合作，讓孩子們挑選自己喜歡的新衣，開心地過年。UNIQLO亦深受開基玉皇宮善意感動，提供400份保暖床墊供南市監護兒少及其他有需求的弱勢家庭使用，希望南市的老老少少都能溫暖地度過寒冬。

▲台南市社會局辦理擁抱兒少捐衣活動，在黃偉哲市長陪定下，讓監護兒少在農曆年前挑選自己喜歡的秋冬新裝，感受來自社會各界的愛與溫暖。（圖／記者林悅翻攝，下同）

目前台南市府監護的兒少共計109名，這些孩子之前因原生家庭特殊狀況，無法擁有穩定的生活環境，由社會局協助安置到兒少機構、寄養家庭或親戚家中接受照顧，市府監護期間由政府全力協助孩子們的生活，提供妥適照顧服務。今天共有33名兒少親自到現場挑選，其餘兒少則透過網路方式訂購。

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