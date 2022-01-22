馬英九曝蔣經國解嚴、國會改選秘史　出身威權「親手終結威權」

記者陳家祥／台北報導

台北市政府與蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」，22日舉行啟用開幕儀式。受邀出席的前總統馬英九，在致詞時表示，經國先生當年許多大格局、高難度的改革，就是在這個「寓所」裡做的決定，讓國家脫胎換骨，煥然一新。今天蔣經國總統圖書館的設立，可說是紀念他最有意義的方式。。

▲經國七海園區開幕，郝龍斌（左起）、柯文哲、蔡英文、錢復、馬英九、連戰罕見同台。（圖／ETtoday攝影中心攝）



馬英九致詞時表示，很高興參加經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮，見證中華民國第一座總統紀念圖書館的誕生，「這個園區與圖書館全靠民間捐獻，沒用政府經費，在奮鬥十多年後，終於完成，令人欣慰」。

馬英九說，它是一座深具歷史文化價值、又與周邊自然環境融合的綠建築，更是一個以人為本的優質研究、教育空間，符合經國先生一向稱呼他家為「寓所」而非「官邸」的親民風格。



「來到這裡，我特別有感觸。」馬英九表示，因為經國先生當年許多大格局、高難度的改革，是在這裡作的決定，讓國家脫胎換骨，煥然一新。

馬英九也回憶，他從1981年起兼任經國先生秘書7年。1985年間，經國先生的老友、前台灣美軍顧問團團長戚烈拉將軍來函，認為台灣戒嚴名不符實，得不償失，建議儘快解嚴。我簽報後，總統找我去問：戒嚴的英文是什麼？我說「martial law」，他說「你去查一下外國人對戒嚴的看法」，我去查了5種辭典與百科全書，向他回報，「西方人認為戒嚴就是軍事管制，沒有法治。」

蔣經國聽了後皺眉說，「台灣沒有軍事管制，也沒有無法無天啊！」不久，駐美代表錢復在回國開會時也力勸他解嚴。1986年10月7日，他在總統府接見華盛頓郵報董事長葛蘭姆女士時，就宣布政府將在修訂法律後解除台澎地區38年的戒嚴。當時他在創造歷史，我一字一句審慎翻成英文，感覺好像有電流通過身體，至今難忘。

馬英九還說，1987年11月間，經國先生要他到寓所，詢問國會改選案的進度，「那是首次跟躺在床上的總統報告」，他告訴蔣，有人建議在國會設置大陸代表，以延續法統，引發爭議。經國先生問我：政府在民國38年遷台時，有沒有宣布還是代表全中國。我說我沒有印象，會儘快查報。2天後，我回到寓所，向他報告在38年12月7日《國民政府公報》與相關資料中都找不到這類宣示。他聽了就堅定的說，只要是依據中華民國憲法產生的代表，就代表中華民國。我聽了大大鬆了一口氣。當晚我走出七海寓所時，抬頭看到滿天星斗，心情既快慰，又敬佩。

馬英九說，經國先生的偉大，就在於他出身威權體制，卻能以大智慧、大勇氣親手終結威權體制。李登輝總統送的輓聯說他：「四十年汗盡血枯，注斯民斯土，始有今日。」確實很貼切。今天蔣經國總統圖書館的設立，就是紀念他最有意義的方式。