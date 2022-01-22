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蔡英文肯定「蔣經國堅定保台立場」　每位總統的歷史定位由人民決定

▲▼郝龍斌（左起）、柯文哲、蔡英文、錢復、馬英九、連戰罕見同台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲經國七海園區開幕，郝龍斌（左起）、柯文哲、蔡英文、錢復、馬英九、連戰罕見同台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府與蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」，22日舉行啟用開幕儀式。總統蔡英文致詞表示，儘管時空環境不同，但面對當前北京對台灣一波又一波的軍事及政治施壓，「蔣經國總統堅定保台的立場，毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是我們共同的課題」。

蔡英文致詞表示，首先要謝謝錢復董事長的邀請，這不僅是對現任總統的尊重，更代表一種更開放的態度，來面對台灣社會對於蔣經國前總統主政時期的各項政策、事件記憶的評價。

蔡英文說，希望透過蔣經國前總統的圖書館提供的資料，讓台灣社會更深入了解，也能更公正的評價，這將有助於化解台灣社會的分歧，否則，在台灣，蔣經國前總統永遠只是一部分的人的蔣經國，「有些人記得他帶來的經濟發展與安全感，另外有些人則記得他所代表的威權體制」

「蔣經國前總統主政時代，是台灣戰後發展的關鍵年代。」蔡英文說，當時威權體制正受到挑戰，台灣的經濟成長正在亞洲展露頭角，許多層面的社會轉型，也在那個時候逐步展開，「這段台灣戰後發展的經驗，都應該被記錄下來」，透過在座許多人的努力、支持，成立了中華民國第一座總統圖書館，他蒐集、保存和展示了蔣經國前總統時期的重要決策和社會事件。

蔡英文表示，歷史能鑑往知來，有錯誤的地方我們要引以為鑑；有值得學習之處，我們也要做為借鏡。透過這些不同面向的歷史事件，正可以讓國人更深入認識評價蔣經國總統的歷史定位。

「如今，台灣人民看待政治領袖的方式已經和過去完全不同，台灣也從威權走向民主。」蔡英文提到，台灣社會對蔣經國前總統的歷史定位有許多討論，每一位總統的歷史定位都應該由人民來決定。民主不是被施予的恩惠，期待來到這裡的人，經由對過去歷史的回顧及檢驗，大家能更能體會台灣何以成為華人社會自由開放的典範，更能感謝一代又一代的人，為追求國家經濟發展、獨立尊嚴與民主自由所做的犧牲與努力。

蔡英文說，蔣經國前總統主政期間所面臨的兩岸、外交挑戰，依然是我們當前面對各種變局的重要參考。當時，面對兩岸軍事對抗的緊張情勢，以及中共當局對台灣的政治圖謀，他曾經說，「我們中華民國到今天所以能過生存，有前途、有希望、有信心，主要是因為中華民國政府在世界上是堅決反共、不予任何共黨妥協的精神堡壘」。

蔡英文表示，雖然兩岸關係的時空環境已經有很大的轉變，但面對當前北京對台灣一波又一波的軍事及政治施壓，蔣經國總統堅定保台的立場，毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是我們共同的課題。

「當前，國家的挑戰很多，我們有責任共同面對。」蔡英文表示，差異可以互相尊重，歧見應該彼此溝通，但面對未來的挑戰，我們必須共同合作，繼續以台灣主體性的立場，團結保衛台灣，為世世代代的台灣人民守住民主自由生活的方式，讓國家繼續往前進。

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