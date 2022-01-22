LIVE／蔣經國七海文化園區開幕　蔡馬柯朱罕見同台

記者蘇晏男／台北報導

歷經7年興建及整備的「經國七海文化園區」今（22日）開幕，明天對外開放參觀，預計將成台北市新人文地標。在上午10時的開幕典禮上，總統蔡英文、前總統馬英九、台北市長柯文哲、國民黨主席朱立倫皆受邀出席，屆時有望看見藍綠白大頭同台的罕見畫面。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲經國七海文化園區。（圖／台北市府提供）

經國七海文化園區位於基隆河北岸北安路上，佔地規模為3.98公頃，台北市直轄市定古蹟「七海寓所（蔣經國故居）」即坐落在園區內，是北市府為活化本市文化資產，以促參案方式與財團法人基督教中華信望愛基金會及財團法人蔣經國國際學術交流基金會合作，並歷經七年興建及整備所打造而出。

園區內除古蹟「七海寓所」外，另設有陳列廳、遊客中心及學術研究專用的蔣經國總統圖書館，同時結合周遭劍潭山及七海潭自然美景，成為融合古蹟、圖書展覽、紀念兼遊憩的文化設施。

北市府指出，經國七海文化園區已於1月9日上午8時起開放線上售票，並將於1月23日起正式對外開放參觀；園區開放前3個月(1月23日至4月22日)為因應分流防疫措施，參觀園區採線上預約制，並規定每日參觀人數以400人為上限。

在今日開幕式上，蔡英文、馬英九、柯文哲、朱立倫、前國民黨副主席郝龍斌、前監察院長錢復皆受邀出席，將有機會看到藍綠白大頭同框的罕見畫面。

針對蔡英文出席經國七海文化園區的行程引起各界討論，總統府發言人張惇涵21日表示，每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定。但必須強調的是，歷史能夠鑑往知來，三十多年以來，台灣人民看待政治領袖的方式已經不同，台灣也已經從威權走向民主，相關的歷史軌跡，都是台灣社會面對過去、邁向未來必須共同省思面對的課題。

「雖然，不同的年代有不同的挑戰。」張惇涵說，朝野政治人物有責任共同面對，而「團結台灣、化解分歧」是蔡總統身為總統的責任，總統也期待，包容分歧、團結台灣，讓國家往前進步。

但促轉會則指，該處屬「命名空間」類的威權象徵，將發函北市府建議應予改名或其他配套處置，並檢討相關文資指定理由。