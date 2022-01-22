經國七海文化園區剪綵！藍綠白5人罕見同框　柯文哲：肯定蔡英文用心

▲郝龍斌（左2起）、柯文哲、蔡英文、錢復、馬英九、連戰罕見同台。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

歷經7年興建及整備的「經國七海文化園區」22日舉行開幕典禮，總統蔡英文、前總統馬英九、現任與前任台北市長柯文哲、郝龍斌，及前國民黨主席連戰受邀站台，5人甚至在剪綵儀式時罕見同框。蔡英文致詞時，表示自己被受邀，是代表一種更開放的態度，來面對台灣社會對於蔣經國主政期的各項政策與社會事件的記憶與評價。柯文哲事後也肯定蔡出席的用心，象徵著不讓歷史人物的功過，成為割裂台灣的理由。

經國七海文化園區位於基隆河北岸北安路上，佔地規模為3.98公頃，台北市直轄市定古蹟「七海寓所（蔣經國故居）」即坐落在園區內；該園區是北市府為活化本市文化資產，以促參案方式與「財團法人基督教中華信望愛基金會」及「財團法人蔣經國國際學術交流基金會」合作，歷經七年興建及整備，打造而成。園區內除古蹟「七海寓所」外，另設有陳列廳、遊客中心及學術研究專用的蔣經國總統圖書館。

經國七海文化園區22日開幕，明日正式對外開放。在開幕典禮上，蔡英文一上台致詞，先是向現場來賓打呼後，旋即感謝蔣經國國際學術交流基金會董事長、前監察院長錢復的邀請；蔡表示，「這不僅是對現任總統的尊重，更代表一種更開放的態度，來面對台灣社會對於蔣經國前總統主政時期的各項政策與社會事件的記憶與評價」。

蔡英文說，希望透過蔣經國圖書館所提供的資料，讓台灣社會更深入地了解，也能做更公正地評價，這將有助於化解台灣社會的分歧。否則，在台灣，蔣經國永遠只是一部分人的蔣經國；有些人記得他所帶來的經濟發展與安全感，而另外有些人，則記得他所代表的威權體制。

蔡英文也指，歷史能夠鑑往知來，透過不同面向的歷史事件，正可以讓國人更深入認識或評價蔣經國的歷史定位。如今台灣人民看待政治領袖的方式，已經和過去完全不同，台灣也從威權走向民主，台灣社會對蔣經國的歷史定位，有許多討論，但她認為，「每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定」。

對於蔡英文的出席，柯文哲事後透過臉書表達肯定，並說，「蔡總統願意參加這場開幕的用心，不要讓歷史人物的功過，成為割裂台灣的理由。轉型正義真正的精神：我們有不同的過去，但是我們存在共同的現在，而我們願意走向共同的未來。」

此次開幕典禮還有，前副總統吳敦義、總統府秘書長李大維、國民黨主席朱立倫、前主席吳伯雄、親民黨主席宋楚瑜等人出席。