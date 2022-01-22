經國七海園區開幕　柯文哲：台灣走向民主自由「蔣經國有貢獻」

▲經國七海園區開幕，郝龍斌（左起）、柯文哲、蔡英文、錢復、馬英九、連戰罕見同台。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府與蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」及「蔣經國總統圖書館」，22日舉行啟用開幕儀式。出席開幕式的柯文哲在致詞時提到，蔣經國總統在任內，推行十大建設，解除戒嚴、解除報禁、解除黨禁，還有開放大陸探親，「台灣可以走向今天的民主自由，他是有貢獻的」。

柯文哲致詞時表示，蔣經國總統在任內，推行十大建設，解除戒嚴、解除報禁、解除黨禁，還有開放大陸探親，「台灣可以走向今天的民主自由，他是有貢獻的」。

柯文哲說，七海寓所是經國先生在台灣唯一保存完整的故居，台北市政府在2006年公告為市定古蹟，開始接手整修，後來就有一個概念，如何將經國先生居住19年的七海寓所為中心，來做整個園區的規劃。

「公私協力一向是施政的方法。」柯文哲說，後來在郝市長的時代就已經規劃好了，2014年時找了台北市政府文化局、基督教信望愛基金會以及蔣經國國際學術交流基金會一起籌劃，才有今天這個建築物。

柯文哲表示，經國七海園區完工後，會開放參觀，也讓市民來了解經國先生簡樸的生活，今天這個圖書館，裡面有很多文物的保存，也讓大家了解蔣經國總統的生平背景和重要事蹟，也提供學術研究。