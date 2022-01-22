5陸企獲准仿製默沙東新冠口服藥　僅能銷往海外低收入105國

▲美國藥廠默沙東集團研發的抗病毒口服藥Molnupiravir。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

國際藥品專利池（Medicines Patent Pool，MPP）20日宣布，與27家仿制藥廠商達成協議，可生產低成本的默沙東新冠口服藥Molnupiravir（莫納皮拉韋）。據了解，這27間藥企中有5家來自大陸，包括復星醫藥、龍澤製藥、朗華製藥、博瑞醫藥及迪賽諾醫藥。

▲國際藥品專利池（Medicines Patent Pool，MPP）與全球27間藥企簽訂協議。（圖／翻攝澎湃新聞）

《證券日報》報導，受此消息影響，A股上市公司復星醫藥、博瑞醫藥，以及參股龍澤製藥的艾迪藥業股價一度大漲，截至昨（21）日收盤，復星醫藥漲幅約為6%，博瑞醫藥漲幅為20%，艾迪藥業漲幅為10.79%。

歌禮制藥創辦人、董事會主席兼首席執行官吳勁梓表示，「這5間藥企獲授權可以在中國生產默沙東仿製藥，但不能在中國銷售，只能向海外低收入的105個國家銷售默沙東仿製藥。這代表國內的新冠治療藥物仍具有較大的市場前景。」

獲授權的博瑞醫藥稱，本次許可為非獨家許可；獲許可區域為印度、巴基斯坦、科特迪瓦（象牙海岸）等105個中低收入國家／地區，不包括中國。

博瑞醫藥表示，根據協議，公司將按貨物的實際成本（可通過第三方審計覈實）加上合理的加價（待定）進行供應，鑒於該合作旨在促進Molnupiravir在全球範圍內的可負擔性獲取，幫助105個低收入和中等收入國家使用Molnupiravir，預計該產品定價將低於原研產品或在其他中高收入國家的售價，具體價格及生產成本需報備MPP，暫無法確定。

▲默沙東新冠口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）。（圖／路透）

值得注意的是，得到MPP授權的藥企需在藥品得到授權的國家進行推廣銷售，也就是說，經授權後，該公司的銷售額取決於國際銷售網路搭建和供應鏈管理能力。

對此，同樣獲得授權的復星醫藥指出，公司已在非洲撒哈拉沙漠以南的英語區及法語區擁有成熟銷售網路和上下遊客戶資源。2021年10月份，復星醫藥成員企業TridemPharma首個非洲區域性藥品分銷中心在科特迪瓦正式投入運營，該中心的成立為醫藥健康產品在非洲地區的持續可及性提供了保障。