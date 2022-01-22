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北京地鐵將「Station改譯成Zhan」　中國網友質疑：誰看得懂？

▲▼北京地鐵將「Station改譯成Zhan」。（圖／翻攝自微博）

▲北京地鐵將「Station改譯成Zhan」。（圖／翻攝自微博）

記者林彥臣／綜合報導

北京冬奧舉辦在即，屆時可能會有許多外國人士進入北京，並且搭乘北京地鐵，但是中國網友卻發現，「站」這個字從意譯的「Station」改為音譯的「Zhan」。對此連中國網友自己都質疑，翻譯成這樣誰看得懂？

有網友在北京地鐵公司官方微博的評論區留言指出，「請問能把站牌上的『站』改成『Station』嗎，站名翻譯拼音也就罷了，連『站』這個名詞都改成『Zhan』，誰能看得懂啊？只會誤解不懂中文的乘客」。

對此，北京地鐵作出回覆，指根據國家《地名管理條例》、《漢語拼音方案》等相關規定要求，北京市有關部門統一了地鐵站名譯法的要求，並先期在北京地鐵部分車站進行了更換。

《北京日報》報導指出，「北京市城市軌道交通站名英文譯法」在去年底發布的新版軌道交通線網圖中率先應用，並會逐步擴展至地鐵全路網系統。

報導指出，在該原則下， 地鐵站名使用漢語拼音的，應符合《漢語拼音方案》及《漢語拼音正詞法基本規則》。每個拼寫單位首字母大寫，其餘字母小寫，按照漢語拼音規則間隔，如「蒲黃榆」為「Puhuangyu」，「宣武門」則為「Xuanwu Men」

以名勝古蹟、紀念地等命名，或有約定俗成、長期沿用且中外普遍接受的英文名稱的站名，繼續使用英文譯寫，如「頤和園」為「Summer Palace」等；站名以「東、西、南、北」等方位詞結尾的，方位信息統一用英文縮寫標註解釋，如「角門西」為「Jiaomen Xi (W)」，「北海北」為「Beihai Bei (N)」。

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