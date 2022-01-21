美中磋商外交高層會談！蘇利文盼「三度交手」楊潔篪　雙方沒共識

▲蘇利文、楊潔篪2021年3月在美國阿拉斯加州舉行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美中兩國正在磋商最新一輪的外交高層會談，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、中共中央政治局委員暨外事辦主任楊潔篪繼去年10月在瑞士蘇黎世舉行6小時會議後，原本美國期盼能在今年1月10日在羅馬會晤，然而北京當局不滿美國外交杯葛冬奧，雙方對談論議題和與會人員上存在嚴重分歧、爭論不休。

根據《南華早報》（SCMP），其實蘇利文與楊潔篪2021年3月、10月曾分別參加過2場高層會談，雙方曾於該年10月在蘇黎世舉行會議6小時，最後終於敲定美國總統拜登與中國國家主席習近平於該年11月舉行的美中領導人視訊峰會，不過如果雙方最終在磋商中成功敲定談論議題、與會人選，則將是蘇利文、楊潔篪兩人第3度交手，也是美中雙方今年首場外交高層會議。

報導指出，其實最初美方希望蘇利文與楊潔篪能於今年1月10日在義大利羅馬會晤，但一名消息人士透露，其實中方非常不滿美方對2月舉行的北京冬奧實施外交抵制，以及美國國會議員向聯合國提出新疆報告，加上中方不願按照美方建議派出國防部長魏鳳和、中央軍事委員會副主席徐啟亮等高級軍事代表。

該名知情人士表示，「其實美中雙方都希望避免兩國之間的敵對關係演變為衝突，不過雙方在會議涉及的談論主題範圍、以及應由誰參加存在嚴重分歧。過去一段時間以來，美國期盼能針對國家安全、戰略穩定等議題舉行美中會議，不過中方無法苟同美國所認定的『國家安全和戰略穩定』。」

知情人士甚至透露，中方認為美方所提出的要求實在是太多了，「尤其是目前美中兩國關係處於如此微妙的時刻。」

報導還提到美國希望就中國核武發展議題向北京當局施壓，要求其縮減核武庫；不過中國方面認為，華盛頓當局才應該身先士卒，縮減其規模遠超過中國的核武庫。

美國國防部在最新一期的軍事報告中指出，美國擁有3800枚核彈頭、中國則預估擁有350枚核彈頭；不過專家預測，到了2030年中國的儲備核彈頭可能會翻生2倍。

據悉，蘇利文與楊潔篪可能談論的其他問題包括台灣海峽、南海、東海、新疆與香港，甚至是北韓（朝鮮）。

另外，隨著俄羅斯、烏克蘭關係緊張，華盛頓與俄羅斯當局在烏克蘭問題上爭論不休，美、俄外交部長預計將於當地時間21日在瑞士日內瓦舉行另一輪談判，尋求緩解緊張局勢，美國面臨同時與中國、俄羅斯展開「兩線外交戰爭」的可能性。

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