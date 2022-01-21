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距冬奧不到半個月！北京Omicron、Delta雙夾殺　再增12名感染者

▲▼大陸北京新冠疫情,Omicron。（圖／路透社）

▲北京爆發本土疫情。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

距北京冬奧開幕只剩半個月，北京市近日再度爆發本土病例。1月15日以來，北京累計報告本土病例23例，其中確診病例18例、無症狀感染者5例，涉及海淀、朝陽、豐台和房山四個區。官方21日公佈，目前北京初步判斷為兩個不同感染來源的聚集性疫情，分別為Omicron和Delta。

1月21日，在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第271場新聞發布會上，市疾控中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火介紹，1月15日以來，北京市累計報告本土病例23例，其中確診病例18例、無症狀感染者5例，涉及海澱、朝陽、豐台和房山四個區。

結合流行病學調查及病毒全基因測序結果，初步判斷為兩個不同感染來源的聚集性疫情，其中一起是由國際郵件引發的聚集性疫情，屬於Omicron變異株，累計報告本土確診病例5例，均在海澱區。

另外一起是由進口冷鏈物品引發的聚集性疫情，屬於Delta變異株，累計報告本土確診病例13例、無症狀感染者5例，涉及朝陽區、豐台區和房山區。

發布會上還通報，1月21日0時至16時，北京市新增7例本土新冠肺炎確診病例，其中輕型4例、普通型3例；新增5例本土新冠肺炎無症狀感染者。

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